Как выглядит Бейрут после разрушительного взрыва. Фоторепортаж

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в районе порта произошел масштабный взрыв, жертвами которого стали более 100 человек.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

Взрыв химикатов был эквивалентен 2,2 килотоннам тротила. Ударной волной разрушило здания и строения, что находились около порта. А в радиусе до пяти километров выбило окна и двери.

Ливанские власти предварительно подсчитали, что ущерб от взрыва составил от трех до пяти миллиардов долларов. На данный момент Бейрут объявлен зоной бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

Взрыв в Бейруте

Взрыв в порту

Поврежденное здание

Улицы Бейрута после взрыва

Военные в столице Ливана

Взрыв в Бейруте

Улицы Бейрута после взрыва

Поврежденное здание

Дома после взрыва

Взрывом повредило здания

Поврежденные здания в Бейруте

Улицы Бейрута

Поврежденные дома

Поврежденные взрывом дома

На дорогах лежат обломки зданий и мусор

Улицы города после ЧП

Улицы столицы

Взрывом выбило окна домов

Взрывом повредило здания

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