Как выглядит Бейрут после разрушительного взрыва. Фоторепортаж
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в районе порта произошел масштабный взрыв, жертвами которого стали более 100 человек.
Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.
Взрыв химикатов был эквивалентен 2,2 килотоннам тротила. Ударной волной разрушило здания и строения, что находились около порта. А в радиусе до пяти километров выбило окна и двери.
Ливанские власти предварительно подсчитали, что ущерб от взрыва составил от трех до пяти миллиардов долларов. На данный момент Бейрут объявлен зоной бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Взрыв в Бейруте
Взрыв в порту
Поврежденное здание
Улицы Бейрута после взрыва
Военные в столице Ливана
Взрыв в Бейруте
Улицы Бейрута после взрыва
Поврежденное здание
Дома после взрыва
Взрывом повредило здания
Поврежденные здания в Бейруте
Улицы Бейрута
Поврежденные дома
Поврежденные взрывом дома
На дорогах лежат обломки зданий и мусор
Улицы города после ЧП
Улицы столицы
Взрывом выбило окна домов
Взрывом повредило здания
Как сообщал OBOZREVATEL:
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