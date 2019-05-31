Как у Путина! Медведеву сделали оригинальный подарок  

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка.
Туркменский лидер уточнил, что порода собаки - пятнистый алабай. Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть проскролльте страницу до конца).
"И вам алабай: Бердымухамедов подарил Медведеву такого же щенка, как дарил Путину", - написал он.
Медведеву подарили алабая
ТАСС
Пользователи посчитали, что Медведев не заслужил такой подарок. "Я бы ему и рыбок аквариумных не доверил", "Медведев предпочитает какой-нибудь гаджет. Дольше игрался бы, если это был бы робот", "Дурдом. Опять медальки и щенки. Борзыми берешь?", "Дарила жаба гадюке", - прокомментировали они.
И вам алабай: Бердымухамедов подарил Медведеву такого же щенка, как дарил Путину pic.twitter.com/ZrXsVLlRyB— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2019 г.
Отметим, в качестве ответного подарка российский премьер преподнес туркменскому лидеру раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая в честь Дня ангела.
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