Как Трамп давил на Зеленского и Украину: топ-10 высказываний посла Тейлора

Скандал вокруг давления президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского набирает обороты. На этот раз сенсационные подробности американо-украинских отношений рассказал Конгрессу под присягой нынешний поверенный делами США в Киеве Уильям Тейлор.

OBOZREVATEL публикует самые интересные и важные тезисы из выступления Тейлора, ранее расшифрованные ЕП. Он откровенно рассказывает о том, почему Трамп заморозил финансовую поддержку Украины и вел переговоры с Офисом президента о расследовании дела сына своего оппонента Джозефа Байдена.

Украина для меня имеет особое значение. Я убежден в ее глубокой значимости для безопасности США и Европы по двум связанным причинам.

Во-первых, если Украине удастся освободиться от российского влияния, вся Европа может быть свободной, демократической и мирной. В противовес этому, если Москва сохранит доминирование в Украине, то и Россия снова станет империей, подавляющей свой народ, а это несет угрозу соседям и всему остальному миру.

Во-вторых, с аннексией Крыма в 2014 году и агрессией на Донбассе Россия нарушила бесчисленное количество договоров, игнорируя все обязательства и отбросив все принципы, которые сохраняли мир и способствовали процветанию Европы после Второй мировой войны. Чтобы независимость Украины восстановилась, Россия должна уйти из Украины.

В Киеве было много надежд, что на этот раз все может быть иначе - новая Украина наконец оторвется от своего коррумпированного постсоветского прошлого.

Уильям Тейлор

И одновременно я столкнулся в Киеве с запутанной и необычной договоренностью по ведению политики США в отношении Украины.

Помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем (Речь идет о 390 млн долларов, которые Штаты должны были предоставить Киеву. - Ред.), является критически важной для защиты Украины от российской агрессии, и, что еще важнее, ее предоставление направляет сигнал украинцам и россиянам, что мы являемся надежным стратегическим партнером Украины.

Как руководитель дипмиссии я имел полномочия по стандартным, формальным дипломатическим процессам, которые включали основную часть усилий США по поддержке Украины в борьбе против российского нашествия и оказания ей помощи в борьбе с коррупцией. Эти усилия имели сильную двухпартийную поддержку Конгресса и всех правительств США со времени провозглашения независимости Украины.

В то же время существовал не соответствующий правилам, неофициальный канал формирования политики США в отношении Украины, в который входили тогдашний спецпредставитель Курт Волкер, посол Сондланд, министр энергетики Рик Перри и Джулиани. Послы Волкер и Сондланд включили меня в определенные разговоры в рамках этого канала.

Президент Зеленский также заявил, что надеется на визит в Белый дом, предложенный в письме Трампа от 29 мая.

А к середине июля я начал осознавать, что на самом деле причиной встречи Трампа и Зеленского было расследование в отношении компании Burisma и обвинений о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года.

Во время очередного защищенного конференц-звонка с СНБ 18 июля я услышал, как сотрудница бюджетного управления сказала, что они задерживают выделение Украине финансовой помощи, но не могла объяснить, почему. Уже после этой встречи я позвонил ей, и в закрытом режиме она сказала, что ее начальник поручил не согласовывать дополнительных расходов на военную помощь Украине до дальнейших указаний.

Джон Болтон также выступил против телефонного звонка между президентом Зеленским и президентом Трампом, опасаясь, что это "станет катастрофой".

Нечего и говорить, что украинцы на этих встречах были растеряны.

В рамках стандартного канала формирования политики США в отношении Украины Болтон хотел говорить о безопасности, энергетике и реформах. Зато Сондланд, участник "нестандартного" канала, стремился установить условием встречи в Белом доме только украинское расследование!

На средину августа военная помощь была замороженной уже в течение более чем месяца без всякой на то причины, и я начал опасаться, что политика сильной поддержки Украины со стороны США меняется. Я призвал Брекбула, советника Госдепа, обсудить это 21 августа. Он сказал, что не знает об изменении политики США, но проверит статус помощи в области безопасности. Мои беспокойства углубились на следующий день, 22 августа, во время телефонного разговора с господином Моррисоном из Совета нацбезопасности.

Вице-президент сказал, что президент Трамп хотел, чтобы европейцы делали больше для поддержки Украины, а он хотел бы сделать больше для борьбы с коррупцией.

Также во время этого телефонного звонка Моррисон описал разговор Сондланда с Ермаком в Варшаве. Там Сондланд заявил Ермаку: военная помощь не поступит, пока Зеленский не согласится продолжать расследование в отношении компании Burisma. Так я впервые услышал, что помощь по безопасности - а не только встреча в Белом доме - была обусловлена действиями Украины в этом расследовании.

Сегодня есть две истории Украины. Первая - это та, о которой мы говорим сегодня и которую вы слышали за последние две недели. Это история об обличителях, о Джулиани, параллельных каналах общения, договоренностях "услуга за услугу", о коррупции и вмешательстве в выборы.

В этой истории Украина является объектом. Но есть еще одна история Украины - положительная, двухпартийная. В этой второй истории Украина является субъектом.

Она - о молодых людях молодой нации, которые пытаются освободиться от своего прошлого, надеясь, что их новое правительство наконец поможет открыть новую Украину, которая гордится своей независимостью от России, стремится присоединиться к западным институтам и наслаждаться безопасностью и процветанием...

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