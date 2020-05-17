Как проходят рейсы в Европе при карантине: очереди длятся часами, а duty free закрыт

Авиаперелеты между странами Европы происходят, но с заметными ограничениями для пассажиров, что влечет за собой длительные очереди, закрытые duty-free и тесты на коронавирус в аэропорту.

Своим опытом перелета из Парижа в Вену поделился бизнесмен Кирилл Рубинский в Facebook, для поездки необходимо иметь результат теста на коронавирус.

"Мне нужно было перелететь из Парижа в Вену. В Австрии с этой недели ослабили карантин и обещали принимать всех европейцев с отрицательным тестом на COVID-19. Тем, у кого теста не было в наличии (русский и французский тесты не принимаются, только немецкий или швейцарский), предлагали за мизерную сумму в €190 сделать тест по прилету, предварительно зарезервировав время", – отметил Рубинский.

Бизнесмен рассказал о рейсе Европой в условиях карантина ФБ Рубинского

По его словам, совершать путешествие из Франции в Австрию можно только по уважительной причине, например, смерть или тяжелая болезнь родственника или по бизнесу. Это должно быть подтверждено письменно.

"На стойке внимательно проверяют приглашение – без него не выдают посадочный талон. Затем паспортный контроль, там просят повторно предъявить приглашение и документ, подтверждающий постоянное место жительства (счет за воду / электричество). Разумеется, все в масках. На контроле безопасности очень длинная очередь, потому что люди стоят в 2 метрах друг от друга и работает один пропускной пункт", – уточнил он.

По словам Рубинского, в связи с карантином, в самолете введены новые правила: в салоне вставать и ходить в туалет разрешается только по одному человеку, а питание в бизнес и эконом-классах сделали одинаковым. Из напитков доступна только вода.

"После прилета: все сидят до момента, пока стюардесса не оглашает, что можно встать. Встают все не сразу, а "секционно". Выход из самолета А320 занимает час. На выгрузку заполненного на 50% теперь нужно 7 автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию", – добавил бизнесмен.

Рубинский уточнил, что из автобуса тоже высаживают по одному человеку. У каждого пассажира проверяют наличие правильно одетой маски и соблюдение дистанции.

В аэропорту закрыты все лаунж-зоны и магазины duty free, а на паспортный контроль и в туалеты – длинные очереди.

"По прилету, вопреки заявленному – полиция сажает в отель в аэропорту до момента, когда тест на COVID будет готов. В отеле занято 3% номерного фонда", – отметил Рубинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании, поскольку международное авиасообщение не будет восстановлено 22 мая.

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