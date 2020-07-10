Как пациенты выздоравливали от COVID-19 без антител: вывод ученых

Ученые из США выяснили, что некоторые пациенты с COVID-19 перебороли болезнь с помощью Т-лимфоцитов, а не антител. Это открытие может лечь в основу создания эффективной вакцины от коронавируса.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова доктора Алессандро Сетте из Института инфекционных болезней и вакцинного центра в Калифорнии, ученым удалось установить, что у некоторых выздоровевших от COVID-19 не оказалось антител к болезни. Однако у них сформировалась защита с помощью Т-лимфоцитов.

Т-лимфоциты – это белые кровяные клетки, которые выявляют пораженные вирусом клетки и уничтожают их, в то время как антитела ищут вирус, который еще не заразил клетку. По словам ученых, защита с помощью Т-лимфоцитов наблюдается у пациентов с легкой формой COVID-19.

"Существует все больше свидетельств того, что люди, подвергшиеся воздействию вируса, имеют либо временный ответ антител, либо ответ с помощью Т-клеток, когда антител нет", – заявил доктор Сетте.

Полученные данные навели ученых на мысль, что эффективная вакцина от COVID-19 должна стимулировать не только выработку антител, но и создание Т-лимфоцитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявляли о вероятности того, что иммунитет от COVID-19 будет существовать всего полгода.