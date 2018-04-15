Как Кремль отомстит за Сирию: версия DailyMail

В Британии возникли опасения по поводу реакции России на удар США и их союзников, в числе которых Британия, по базам Асада в Сирии.

Предполагается, что это может быть не военный ответ, а кибератака. Причем по жизненно важным сферам, в числе которых водоснабжение, газовые сети, банки, больницы и управление воздушным движением. Об этом передает DailyMail.

"Эксперты считают, что Владимир Путин не ответит военной силой, а предложит Кремлю взломать банки, газоснабжение и водоснабжение, больницы и аэродромы", - отмечается в издании.

При этом у британцев есть надежда, что их Центр правительственной связи достаточно контролирует интернет, чтобы предотвратить киберагрессию из Кремля после ракетных ударов по сирийской химической базе в Дамаске.

DailyMail также представила инфографику с полной информацей о том, как под руководством США проводилась атака "Томагавками" по Сирии.

Daily Mail

Напомним, США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее РосТВ поймали на жутком ляпе в сюжете про обстрел Сирии.