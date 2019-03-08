"Как козявку": в Беларуси рассказали о планах Лукашенко захватить власть в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко, подписывая с Россией соглашение о Союзном государстве в 1996 году, всерьез верил, что возглавит новое объединение. Однако с мощью российского КГБ Лукашенко бороться не смог.

Об этом рассказал в интервью OBOZREVATEL первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, комментируя усиление в своей стране российского влияния.

"У Лукашенко было много порывов, он вообще чувствует себя таким умным и образованным, что просто стыдно смотреть. Он путается в элементарных вещах в теории экономики и культуры. Да, он ездил по России и был убежден, что поскольку Ельцин демократичный президент и слабо держится за власть, то он может претендовать на его пост. Но ему нос утерли. Ему не ровняться с мощью российского КГБ – Путин его не заметил, как мелкую козявку", – заявил Шушкевич.

По его мнению, президент России Владимир Путин "однозначно стремится" к поглощению Беларуси, "не глядя на все свои лозунги об ее независимости".

"Российское влияние в Беларуси все время усиливается. А если Путин прижмет краник, то придется Лукашенко соглашаться на любые условия, в том числе и на его прямое правление и присоединение Беларуси в качестве республики. У Лукашенко не будет иного выхода. Тем более, что каждый его шаг направлен на усиление российского влияния", – подчеркнул Шушкевич.

gs.by

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к пересмотру подходов к интеграции с Россией, а также сохраняет приверженность идее союзного проекта. О том отметил, что основной принцип соответствующего проекта является создание равных условий.

Ранее же Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Россией, но это не должно быть ни российский, ни белорусский рубль, и даже предлагал это Кремлю, но в России отвергли это предложение.

На что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о таком предложении, но Россия заинтересована в переходе на расчеты на основе национальных валют, в первую очередь на основе российского рубля.

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