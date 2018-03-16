Не очень понимаю, какие секреты мог раскрыть англичанам Скрипаль, хотя он и служил в ГРУ кадровиком. Принадлежность "дипломатов", "журналистов" и прочих сотрудников загранучреждений к разведслужбам – не тайна для принимающей страны. Да они и сами не слишком скрываются.

Закреплено место за ГРУ или СВР – сменщик предыдущего деятеля будет наверняка из той же службы. Исключения очень редки, как я знаю по опыту 13 лет загранкомандировок. Всё открыто.

До переезда в нынешний комплекс советское посольство в Дамаске ютилось в маленьком особнячке в тихом зеленом переулке. Напротив был гараж на две машины, который использовали как склад спиртного и сигарет, получаемых по дипломатической выписке. Когда приходила очередная партия товара, посольство организовывало ее распределение. Бросали клич: сейчас получать будут люди Иван Иваныча. И те исправно выстраивались цепочкой от гаражей до крыльца посольства и передавали коробки друг другу. Потом наступала очередь людей Петра Петровича – и так далее. Какие уж тут тайны?

До анекдотичных ситуаций доходило. Наняли как-то сирийца мыть посольские машины. Через пару дней тот потребовал повышения оклада. Я, говорит, нанимался мыть машины дипломатов, а этот, этот и этот – какие же они дипломаты?

А уж для работавших за границей соотечественников всё было как на ладони. Я даже подсчитал на досуге. Среди корреспондентов ТАСС нашей редакции (от Марокко до Афганистана и от Турции с Кипром до Судана) половина все-таки не принадлежала к спецслужбам. Сотрудники ГРУ составляли 45%, а КГБ – всего 5%. В других загранучреждениях распределение могло быть иным.

Недавно разговаривал я с бывшим руководителем советского торгпредства в натовской стране. У него из 28 сотрудников в штате к спецслужбам относились 19. "И знаешь, Миша, они лучше работали!".