УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Михаил Крутихин
Михаил Крутихин
Партнер консалтинговой компании RusEnergyВсе статьи автора

Как иностранные шпионы работают за границей

8.8т

Не очень понимаю, какие секреты мог раскрыть англичанам Скрипаль, хотя он и служил в ГРУ кадровиком. Принадлежность "дипломатов", "журналистов" и прочих сотрудников загранучреждений к разведслужбам – не тайна для принимающей страны. Да они и сами не слишком скрываются.

Закреплено место за ГРУ или СВР – сменщик предыдущего деятеля будет наверняка из той же службы. Исключения очень редки, как я знаю по опыту 13 лет загранкомандировок. Всё открыто.

До переезда в нынешний комплекс советское посольство в Дамаске ютилось в маленьком особнячке в тихом зеленом переулке. Напротив был гараж на две машины, который использовали как склад спиртного и сигарет, получаемых по дипломатической выписке. Когда приходила очередная партия товара, посольство организовывало ее распределение. Бросали клич: сейчас получать будут люди Иван Иваныча. И те исправно выстраивались цепочкой от гаражей до крыльца посольства и передавали коробки друг другу. Потом наступала очередь людей Петра Петровича – и так далее. Какие уж тут тайны?

Новости
Отравленный разведчик Скрипаль - родом из Киева

До анекдотичных ситуаций доходило. Наняли как-то сирийца мыть посольские машины. Через пару дней тот потребовал повышения оклада. Я, говорит, нанимался мыть машины дипломатов, а этот, этот и этот – какие же они дипломаты?

А уж для работавших за границей соотечественников всё было как на ладони. Я даже подсчитал на досуге. Среди корреспондентов ТАСС нашей редакции (от Марокко до Афганистана и от Турции с Кипром до Судана) половина все-таки не принадлежала к спецслужбам. Сотрудники ГРУ составляли 45%, а КГБ – всего 5%. В других загранучреждениях распределение могло быть иным.

Недавно разговаривал я с бывшим руководителем советского торгпредства в натовской стране. У него из 28 сотрудников в штате к спецслужбам относились 19. "И знаешь, Миша, они лучше работали!".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Михаил КрутихинМихаил Крутихин
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Михаила Крутихина
Поделиться в Facebook

Наши блоги