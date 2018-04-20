"Как хулиган из подворотни": дипломат раскрыл сущность России

Россия - страна, которая либо игнорирует любые правила, либо использует их в свою пользу, действуя, "как хулиган из подворотни".

Об этом в блоге, опубликованном на "Обозревателе", заявил дипломат Олег Белоколос, который обратил внимание на то, что Кремль умеет искать для себя выгоду в особенностях устройства цивилизованных стран.

"Открытость цивилизованного общества, которая всегда считалась его неоспоримым преимуществом, может быть и определенным недостатком, если она не является адекватно защищенной, особенно, если иметь дело с такой страной, как Россия, что презирает любые правила и действует, как хулиган из подворотни", - уверен Белоколос.

По его словам, Россия, для которой "игнорирование правил уже стало основным правилом", давно "хорошо научилась ловко использовать присущие демократии институты в свою пользу и действует нагло и агрессивно".

Как пример дипломат навел инцидент с отравлением Скрипалей в Солсбери, где РФ не смогла противодействовать и вовремя помешать даже контрразведка Великобритании.

"Инцидент стал определенным импульсом для активизации западных спецслужб в контексте необходимости уделения более пристального внимания к русской подрывной деятельности", - сказано в блоге Белоколоса.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Белоколос рассказал, что определит отношения Вашингтона с Москвой.