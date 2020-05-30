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30 мая • обновлено в 21:08
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Как афроамериканец Флойд стал символом протестов в США: знаковое видео 18+

3.3т
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Видео, на котором полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, стало символом протестов в США.

На записи слышно, что Флойд говорил в последние минуты жизни. Пока полицейский давил на шею мужчины коленом, тот просил воды, говорил о том, что не может дышать и звал маму (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Полный текст разговора полицейского и Флойда:

– Расслабься!

– Я не могу дышать!

– Что тебе нужно?

– Я не могу дышать, пожалуйста... Мама! мама!

Затем мужчина замолчал и перестал подавать признаки жизни.

Внимание! Фото и видео 18+

"Я задыхаюсь, воды!" Как афроамериканец Флойд стал символом протестов в США: знаковое видео 18+

Скриншот из видео

"Я задыхаюсь, воды!" Как афроамериканец Флойд стал символом протестов в США: знаковое видео 18+

Скриншот из видео

Флойда задержали с подозрением в оплате покупок в магазине поддельным чеком на 20 долларов. Во время ареста полицейский Дерек Шовин прижал шею Флойда коленом и продержал его так более семи минут. Видео записали очевидцы. Флойд скончался в больнице 25 мая.

Правоохранителя задержали и предъявили ему обвинение в убийстве. Другие полицейские, которые принимали участие в аресте, были уволены.

Как писал OBOZREVATEL, видео спровоцировало массовые беспорядки в ряде крупных городов США, которые продолжаются уже третий день.

Протесты вспыхнули после того, как видео ареста погибшего появилось в сети. В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией. Во время ЧП погибло уже два человека.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
США
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