Кадыров назвал президента Франции "террористом"
Во Франции учителя истории Самюэля Пати обезглавили за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда
За его убийство задержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова
Макрон на похоронах назвал погибшего "лицом Франции в борьбе за свободу"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона "террористом" из-за его слов об убийстве 18-летним чеченцем Абдулаком Анзоровым преподавателя истории Самюэля Пати.
Макрон поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, когда 10 дней назад сказал, что Пати убили из-за того, что он "учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить", написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления", – подчеркнул он.
Глава Чечни призвал президента Франции, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.
Жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.
Террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время его обнаружили в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. Он скончался от ранений.
Перед убийством учителя преступник опубликовал в Twitter фото его отрезанной головы. Также он обратился к президенту Франции, заявив, что "казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда". Аккаунт преступника заблокировали.
Выяснилось, что учителя убил москвич с чеченскими корнями Абдулак Анзоров. Россия "открестилась" от него.
По данным копов, террорист заплатил студентам деньги в обмен на информацию о своей жертве.
Во Франции 18 октября состоялись массовые акции, на которых граждане почтили память учителя истории Пати.