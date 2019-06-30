"Каддафи не хватает": Путина разгромили за посиделки с Лукашенко

Президент России Владимир Путин нарвался на критику сети после неформальной встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Минске 30 июня.
Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, позже к политикам присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Уточняется, что мероприятие прошло в резиденции "Заславль". "Местом проведения встречи была выбрана беседка, которая была подарена президентом Узбекистана Мирзиеевым", – написал Смирнов.
Встреча политиков
Пул N3
Встреча политиков
sputniknews.ru
Отметим, после встречи лидеры трех стран отправились на церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, которая пройдет на стадионе "Динамо".
Встреча политиков
Пул N3
Встреча политиков
twitter.com/dimsmirnov175
Встреча политиков
twitter.com/dimsmirnov175
Встреча политиков
Пул N3
Встреча политиков
Пул N3
"Диктаторы в сборе, не хватает Каддафи", "А где кружка? Доверяет батьке?" "Свадебный президент", "Тем временем затоплена целая область..." – пишут в сети, комментируя новость.
Встреча политиков
rg.ru
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции "Заславль": "Местом проведения встречи была выбрана беседка, которая была подарена президентом Узбекистана Мирзиеевым", чуть позже к ним присоединился Рахмон pic.twitter.com/0HqRSnUYkf— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин нарвался на острую реакцию сети после критики демократических процессов, в частности выборов в Великобритании.
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