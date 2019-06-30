"Каддафи не хватает": Путина разгромили за посиделки с Лукашенко

Президент России Владимир Путин нарвался на критику сети после неформальной встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Минске 30 июня.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, позже к политикам присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Уточняется, что мероприятие прошло в резиденции "Заславль". "Местом проведения встречи была выбрана беседка, которая была подарена президентом Узбекистана Мирзиеевым", – написал Смирнов.

Встреча политиков Пул N3

Встреча политиков sputniknews.ru

Отметим, после встречи лидеры трех стран отправились на церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, которая пройдет на стадионе "Динамо".

Встреча политиков Пул N3

Встреча политиков twitter.com/dimsmirnov175

Встреча политиков twitter.com/dimsmirnov175

Встреча политиков Пул N3

Встреча политиков Пул N3

"Диктаторы в сборе, не хватает Каддафи", "А где кружка? Доверяет батьке?" "Свадебный президент", "Тем временем затоплена целая область..." – пишут в сети, комментируя новость.

Встреча политиков rg.ru

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции "Заславль": "Местом проведения встречи была выбрана беседка, которая была подарена президентом Узбекистана Мирзиеевым", чуть позже к ним присоединился Рахмон pic.twitter.com/0HqRSnUYkf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин нарвался на острую реакцию сети после критики демократических процессов, в частности выборов в Великобритании.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!