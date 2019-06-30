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"Каддафи не хватает": Путина разгромили за посиделки с Лукашенко

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Президент России Владимир Путин нарвался на критику сети после неформальной встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Минске 30 июня.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, позже к политикам присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Уточняется, что мероприятие прошло в резиденции "Заславль". "Местом проведения встречи была выбрана беседка, которая была подарена президентом Узбекистана Мирзиеевым", – написал Смирнов.

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Встреча политиков

Встреча политиков

Пул N3

Встреча политиков

Встреча политиков

sputniknews.ru

Отметим, после встречи лидеры трех стран отправились на церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, которая пройдет на стадионе "Динамо".

Встреча политиков

Встреча политиков

Пул N3

Встреча политиков

Встреча политиков

twitter.com/dimsmirnov175

Встреча политиков

Встреча политиков

twitter.com/dimsmirnov175

Встреча политиков

Встреча политиков

Пул N3

Встреча политиков

Встреча политиков

Пул N3

"Диктаторы в сборе, не хватает Каддафи", "А где кружка? Доверяет батьке?" "Свадебный президент", "Тем временем затоплена целая область..." – пишут в сети, комментируя новость.

Встреча политиков

Встреча политиков

rg.ru

"Каддафи не хватает": Путина разгромили за посиделки с Лукашенко
"Каддафи не хватает": Путина разгромили за посиделки с Лукашенко
"Каддафи не хватает": Путина разгромили за посиделки с Лукашенко
"Каддафи не хватает": Путина разгромили за посиделки с Лукашенко
"Каддафи не хватает": Путина разгромили за посиделки с Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин нарвался на острую реакцию сети после критики демократических процессов, в частности выборов в Великобритании.

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Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
БеларусьМинск
Теги
политикафотографиисоцсетиРоссия
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