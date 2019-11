"Меня очернили!" Йованович озвучила под присягой громкие обвинения Трампу

Бывший посол США в Украине Мари Йованович в пятницу, 15 ноября, выступила перед Конгрессом, выразив поддержку Киеву и публично заявив о давлении президента Дональда Трампа.

Трансляция второго этапа публичных слушаний велась в прямом эфире на национальном телевидении. Дипломат принесла присягу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы видим потенциал в Украине. Россия, напротив, видит в ней риск. История еще не написана, но Украина может сойти с российской орбиты", – начала свое выступление она, назвав абсолютно правильным решение США предоставлять Украине военную помощь.

Йованович раскрыла подробности о своем увольнении, которое сопровождалось скандалом. Во-первых, она заверила, что не имеет никакого отношения к делу Байденов.

"Я никогда не встречалась с Хантером Байденом и не имела прямых или косвенных контактов с ним. Ни Джо Байден, ни кто-то из предыдущей администрации никогда не поднимали со мной вопрос ни о Burisma, ни о Хантере Байдене", – сказала дипломат.

Также Йованович открыто заявила, что Трамп организовал кампанию по ее дискредитации, добиваясь увольнения с должности посла в Украине. В частности, она якобы велась через адвоката Рудольфа Джулиани.

"Я не знаю, что он имеет лично против меня", – добавила Йованович, заявив, что президент давил на Госдепартамент, чтобы ее уволили, несмотря на то, что она "не сделала ничего плохого".

"Как наша система могла так подвести нас? Как иностранные коррумпированные интересы могут манипулировать нашим правительством? Такие инциденты подрывают США, ставят в опасность наших друзей и расширяют область влияния для таких автократов, как президент Путин", – резюмировала дипломат.

Посол также считает, что своими усилия в борьбе с коррупцией якобы разозлила бывших генеральных прокуроров Украины – Юрия Луценко и Виктора Шокина.

Отметим, Трамп тут же отреагировал на показания Йованович. Во время ее выступления он опубликовал в Twitter пост о после.

"Она начала в Сомали, и чем это кончилось? Затем перенесемся в Украину, где новый украинский президент отзывался о ней неблагоприятно во время моего второго телефонного разговора с ним. Президент США имеет абсолютное право назначать послов", – возмутился он.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.