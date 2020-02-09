Главная Новости
9 февраля • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Израиль взялся за новую карту своих земель с подачи Трампа: что изменится

7.3т
Читать материал на украинском

Израиль составляет точную карту земель Западного берега, которые будут аннексированы в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа.

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова цитирует Jerusalem Post.

"Мы находимся в процессе составления карты территории, будет частью Израиля в соответствии с планом Трампа", – сказал он.

Трамп и Нетаньяху

Трамп и Нетаньяху

Премьер Израиля подчеркнул, что этот процесс не займет много времени. В частности карта Западного берега реки Иордан будет готова через несколько недель.

Израильскую сторону комитета возглавит глава канцелярии премьер-министра Ронен Перец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2019 году премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на специальном заседании правительства открыл стелу, обозначающий место, где будет располагаться новый город – Trump Heights (Трамповые высоты).

  • Новый населенный пункт заложен на Голанских высотах, которые глава США Дональд Трамп ранее признал частью Израиля.

  • 28 января американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами "сделку века" США.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Марта Рок
Персона
Биньямин Нетаньяху
Место
Израиль
Тег
Палестина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
32
12
Смешно
30
Интересно
9
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
чем уепок Нетаньяху хуже-лучше путина??? ничем! два уепана отбирают чужие земли! расстрелять ж#да!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Александрович Валера
Александрович Валера
Тепеоь всем можно любые территории застолбить
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
2 из 4 ответов | показать все
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Кризский Игорь, "китайцам роиссиию". Вы уже достали своими китайцами, если тупы и глупы, лучше уж совсем ничего не пишите.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Валера
Александрович Валера
Кризский Игорь, китайцы предпочитают жить больше на юге Китая .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
попочка
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги