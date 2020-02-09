Израиль взялся за новую карту своих земель с подачи Трампа: что изменится

Израиль составляет точную карту земель Западного берега, которые будут аннексированы в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа.

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова цитирует Jerusalem Post.

"Мы находимся в процессе составления карты территории, будет частью Израиля в соответствии с планом Трампа", – сказал он.

Трамп и Нетаньяху

Премьер Израиля подчеркнул, что этот процесс не займет много времени. В частности карта Западного берега реки Иордан будет готова через несколько недель.

Израильскую сторону комитета возглавит глава канцелярии премьер-министра Ронен Перец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2019 году премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на специальном заседании правительства открыл стелу, обозначающий место, где будет располагаться новый город – Trump Heights (Трамповые высоты).

Новый населенный пункт заложен на Голанских высотах, которые глава США Дональд Трамп ранее признал частью Израиля.

28 января американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами "сделку века" США.

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