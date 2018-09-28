Только что выступивший на сессии Генассамлеи ООН премьер-министр Израиля Нетаньяху обнародовал новые данные израильской разведки о том, что Иран обманывает мир, продолжая тайно осуществлять военную ядерную программу.

Добытую Моссадом информацию Нетаньяху передал в МАГАТЭ и потребовал от неё провести срочную проверку этих данных.

Он также предупредил Иран, что Израиль не допустит развития военных ядерных разработок в стране, которая грозится уничтожить Израиль.

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Нетаньяху не менее жестко обратился к Сирии и Ливану, сообщив, что израильской разведке известны все базы и пусковые установки, откуда проиранская "Хезболла" собирается атаковать Израиль ракетами и откровенно дал понять, что не позволит им этого сделать, защищая безопасность своих граждан.

Нетаньяху ни разу не упомянул трагический инцидент со сбитым сирийской ПВО российским "Ильюшиным". Это свидетельство того, что Израиль считает этот "ракетный кризис", инспирированный российскими генералами, исчерпанным и дальнейшая координация действий, позволяющая избежать конфликтных ситуаций между российскими и израильскими военными в зоне боевых действий в районе Сирии, возобновлена.