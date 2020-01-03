Израиль экстренно созвал спецслужбы и армию после убийства Сулеймани

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства США в Багдаде (Ирак) генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.

На совещании будут присутствовать главы спецслужб и армии. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

Израиль повысил боеготовность подразделений ЦАХАЛа на границах с Сирией и Ливаном.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января ракетным ударом по международному аэропорту Багдада.

Израиль экстренно созвал совещание после убийства Сулеймани ieshua.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне заявили, что приказ отдал лично глава США Дональд Трамп. Сулеймани был ответственным за спецоперации на территории иностранных государств. Его называют вторым человеком в Иране.

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