Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии объявили карантин

В западной Монголии, граничащей с Россией, 29 июня объявили бессрочный карантин из-за вспышки бубонной чумы.

В больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку, у которых диагностировали заболевание, сообщает CentralAsia. Последняя находится в критическом состоянии.

С заболевшей в начале болезни прямо контактировали 60 человек, еще 400 – косвенно. Отмечается, что причиной заражения послужило употребление в пищу сырого мяса сурка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в мае 2019 года в Монголии был объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы, от которой погибли двое человек.