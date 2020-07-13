Из-за COVID-19 во Франции выделят 8 миллиардов евро на повышение зарплат медикам

Во Франции правительство и профсоюзы подписали соглашение, согласно которому на повышение зарплат медикам выделят 8 миллиардов евро из бюджета.

Как сообщает France24, основная часть пакета составит 7,5 миллиардов евро и она предназначена для повышения зарплат медсестрам и работникам по уходу, которые станут получать в среднем на 183 евро больше.

Еще 450 миллионов евро выделят на повышение зарплат врачам из государственного сектора, чтобы они не захотели перейти в частные клиники из-за лучших условий.

"Никто не может отрицать, что это исторический момент для нашей системы здравоохранения. Это прежде всего признание тех, кто был на передовой в борьбе с этой эпидемией", – заявил премьер-министр Жан Кастекс после церемонии подписания соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции сообщили, что к 2021 году нет 100-процентной уверенности, что удастся создать эффективную вакцину против COVID-19.