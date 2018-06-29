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Из Европы и РФ: адвокат рассказал о прошениях помиловать Сенцова

1.1тЧитать новость на украинском

Российскому руководству поступило два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно осужден в России.

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе в эфире "Громадського".

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать, от кого, как и почему. Мне эту информацию доложили. Я считаю, что ее должны будут озвучить те люди, которые это сделали", – сказал он.

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По словам юриста, одно прошение о помиловании поступило из Европы, второе — из России.

Динзе пояснил, что о помиловании может просить не только семья.

"Это могут быть, соответственно, и люди из-за границы, и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", – сказал адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов отказался писать просьбу о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

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Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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