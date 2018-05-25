Историческая встреча: Трамп огласил новое решение о переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп считает возможной встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на саммите 12 июня.

США ведет переговоры c представителями Северной Кореи, передает Channel NewsAsia.

"Мы посмотрим, что будет происходит и ведем переговоры. Это может быть даже 12... Мы хотим это сделать", ― заявил Трамп на встрече с корреспондентами.

Как писал OBOZREVATEL, Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня.

В США заговорили об отмене встречи с Ким Чен Ыном еще 22 мая.