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Испытания провалены: США узнали правду о ядерном ЧП в России

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Взрыв на полигоне под Архангельском может быть связан с попыткой запуска Россией гиперзвуковых крылатых ракет.

К такому выводу пришло Reuters. Агентство ссылается при этом на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Так, указано, что Вашингтон не готов ответить, был ли ядерный взрыв, но эксперты единогласны в том, что в нем присутствуют радиоактивные элементы.

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Взрыв под Архангельском"

Взрыв под Архангельском"

"КП"

По словам того же источника, попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты ставят под сомнение, следует ли продлевать так называемое ядерное соглашение "New START" (СНВ-III), срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что США удалось узнать детали секретных испытаний на полигоне под Архангельском в России, где взорвалась жидкая установка.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
США
Тег
Новости России
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