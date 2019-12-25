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26 декабря • обновлено в 01:50
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Испугались? В России внезапно захотели мирных переговоров с НАТО

2.1т
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Россия предложила НАТО отказаться от проведения военных учений возле границ РФ со странами Альянса.

Замглавы МИД Александр Грушко сообщил "Коммерсанту", что речь идет о Балтийском и Черноморском регионах.

Он выразил обеспокоенность тем, что Альянс стал более активным в Прибалтике. Москва хочет начать с НАТО переговоры по этому поводу.

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"Это для нас совершенно необъяснимо, ведь в Альянсе говорят о важности деэскалации", – заявил он.

"Мы предложили странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения России и стран НАТО", – добавил дипломат.

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Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на его государство.

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Автор
Кирилл Лютый
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Как тут писали о переговорах России и Украины по газу, переговоры - это ВЗАИМНЫЕ уступки. Россия требует не проводить учения в Прибалтике, а взамен что предлагает?
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