Испугались? В России внезапно захотели мирных переговоров с НАТО

Россия предложила НАТО отказаться от проведения военных учений возле границ РФ со странами Альянса.

Замглавы МИД Александр Грушко сообщил "Коммерсанту", что речь идет о Балтийском и Черноморском регионах.

Он выразил обеспокоенность тем, что Альянс стал более активным в Прибалтике. Москва хочет начать с НАТО переговоры по этому поводу.

"Это для нас совершенно необъяснимо, ведь в Альянсе говорят о важности деэскалации", – заявил он.

"Мы предложили странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения России и стран НАТО", – добавил дипломат.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на его государство.

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