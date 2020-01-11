Іран визнав, що ненавмисно збив український літак.

Іранці все ж виявилися більш розумними та адекватними, ніж дикуни з рашки. Але чому? Маю версію. Абсолютно не через якийсь, прости Господи, гуманізм.

Все більш схоже на те, що в цій країні відбувся тихий переворот. Тобто, руками американців був знищений ультра-мілітарист, який своїми безумними війнами по всьому Близькому Сходу довів країну до катастрофи. Це я про керівника іранських СС Сулеймані, знищеного бойовим дроном тиждень тому. Вже не знаю, як саме там вирішено було питання руками більш поміркованих представників іранського істеблішменту - чи злили інформацію пасивно, чи навіть активно увійшли в таємні переговори з Вашингтоном, якому теж було вигідно приборкати в кінець офігілого фанатика-антиамериканця. Цілком допускаю, що навіть так звана "жорстка відповідь" Тегерану у вигляді ракетного удару теж була обумовлена заздалегідь.

А далі в Ірані почалися дуже цікаві процеси, про які вже повідомляють, в тому числі, деякі західні ЗМІ. Якщо назвати це просто - чистка керівних кадрів, пов'язаних з Сулеймані. Вже кілька десятків високопосадовців були арештовані чи були змушені терміново покидати країну. При цьому, пишний похорон з істериками на державному рівні прекрасно камуфлював реальні процеси. Думаю, невдовзі, не дивлячись на барвисту риторику, Іран почне трошечки відповзати з купи війн, куди він вліз. Бо інакше, ще й з урахуванням нових санкцій США, режим аятол може просто розвалитися через економічні причини, як свого часу СРСР.

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А що наш літак? Зверніть увагу, що збили його не військові, а все ті ж дикуни-есесмани з Корпусу стражів ісламської революції, про що Іран вже сказав офіційно. Чи це була трагічна випадковість криворуких ідіотів, які чекали удару відплати від американців, чи це була спланована провокація для ще більшої дискредитації КСІР як відомства Сулеймані, що було мотором політики Ірану останніх 20 років по вчиненню низки військових конфліктів по всьому Близькому Сходу, ми, напевно, не дізнаємося ніколи. Якщо у іранців не буде ще однієї революції, в результаті якої хтось з високопосадовців не втече на Захід і не опублікує мемуари. Але офіційне визнання, що КСІР збив літак, яке ми щойно почули - це супермогутній удар по партії війни в Ірані. Й безслідно це не мине. Навіть здогадуюся, чому іранські помірковані кола хочуть розрядки. Адже хочуть взяти участь в розділі європейського газового пирогу. Що не могли до останніх днів зробити через безумний мілітаристський угар Сулеймані.

А так, маємо ситуацію, коли жертвами розборок в іранському керівництві стали невинні люди з багатьох країн світу та України, звичайно, але, що ще більш гротескно - самі іранці. Людське життя в світі real politik вартує рівно стільки, скільки готова платити країна за захист своїх інтересів та громадян. Мої співчуття всім рідним тих, хто став жертвою політичних ігрищ на борту цього злощасного літаку...

ЗИ: Ну, а поведінка нашої влади в цій історії ще раз показала, що ці люди нічого не тямлять в тому, що таке реальна політика й як вона робиться. Й від цього сумно ще більше...

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