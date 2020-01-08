Разбили вдребезги: военные базы США после ракетной атаки Ирана показали со спутника

Последствия ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке, который был нанесен в среду, 8 января, сфотографировали со спутника.
Снимки опубликовало агентство Bloomberg (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На кадрах показали разрушения американской базы Аль-Асад на западе Ирака. На фото отчетливо видны следы от попадания ракет в виде черных воронок.
Иран разбомбил базы США: последствия показали со спутника
Bloomberg
Иран разбомбил базы США: последствия показали со спутника
Bloomberg
Отметим, президент США Дональд Трамп с экстренном обращении к американской нации заявил, что в результате атаки Ирана никто из военных якобы не пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет. СМИ сообщили о более чем 20 погибших американских военных.
На фоне атаки на военные объекты США в Ираке ночью 8 января спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить провокации по отношению к Ирану.
Рано утром 8 января госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к Дональду Трампу из-за бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке.
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