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8 января • обновлено в 20:21
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Разбили вдребезги: военные базы США после ракетной атаки Ирана показали со спутника

2.1т
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Последствия ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке, который был нанесен в среду, 8 января, сфотографировали со спутника.

Снимки опубликовало агентство Bloomberg (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах показали разрушения американской базы Аль-Асад на западе Ирака. На фото отчетливо видны следы от попадания ракет в виде черных воронок.

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Иран разбомбил базы США: последствия показали со спутника

Иран разбомбил базы США: последствия показали со спутника

Bloomberg

Иран разбомбил базы США: последствия показали со спутника

Иран разбомбил базы США: последствия показали со спутника

Bloomberg

Отметим, президент США Дональд Трамп с экстренном обращении к американской нации заявил, что в результате атаки Ирана никто из военных якобы не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
Ирак
Тег
ракеты
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