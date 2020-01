Иран принял жесткое решение по ядерному оружию

Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Речь идет о снятии ограничения по числу центрифуг. О таком решении было сообщено на странице иранского правительства в Twitter спустя 2 дня после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

"Правительство исламской республики объявило о пятом и последнем шаге по сокращению обязательств Ирана по СВПД", – сказано в заявлении.

Таким образом, Иран теперь не будет соблюдать какие-либо ограничения по объёму обогащения, а также в сфере ядерных исследований и разработок.

Однако государство планирует продолжить сотрудничать с МАГАТЭ и готово выполнять обязательства СВПД в случае снятия санкций.

