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5 января • обновлено в 22:02
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Иран принял жесткое решение по ядерному оружию

10.6т
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Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Речь идет о снятии ограничения по числу центрифуг. О таком решении было сообщено на странице иранского правительства в Twitter спустя 2 дня после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

"Правительство исламской республики объявило о пятом и последнем шаге по сокращению обязательств Ирана по СВПД", – сказано в заявлении.

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Таким образом, Иран теперь не будет соблюдать какие-либо ограничения по объёму обогащения, а также в сфере ядерных исследований и разработок.

Однако государство планирует продолжить сотрудничать с МАГАТЭ и готово выполнять обязательства СВПД в случае снятия санкций.

Конфликт между США и Ираном

Конфликт между США и Ираном

Телеканал ATR

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Конфликт США и Ирана Снятие санкций с Ирана
Персона
Касем Сулеймани
Место
Иран
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Подтачиваемая внутренними противоречиями олигархическая Империя Пи,ндо.сов, понимает, что для своего политического выживания ей необходимо вновь разжечь Третий пожар Мировой во,йны. Первый шаг был сделан 11.09.2001г. путём эффектного теракта. Второй шаг - агрессия в Афганистане и Ираке в 2003 г. Третий шаг - парад так называемых "цветных революций" в разных странах с целью их политического и экономического порабощения. Но так, как данная стратегия начала давать сбои, то единственным путём для мирового олигархата остаётся масштабная и классическая по форме во,йна, которая при наличии ядерного оружия у ряда стран станет ПОСЛЕДНЕЙ в человеческой истории, поскольку даже "победители" в ней обречены на неминуемую смерть. Ужасное БЕЗУМИЕ, которое охватило пи,ндо.совский олигархат и вашингтонский госдеп ведёт всё человечество к кошмарной гибели и страшной трагедии.
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Петров Сергей
Петров Сергей
А бородатые отмороженные... Прилетит привет на Вашингтон)
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Марченко Юра
Марченко Юра
Петров Сергей, ложили они и на тебя и твой вашигтон
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Петров Сергей
Петров Сергей
Он Алекс, кровь Америка несёт! А нужна справедливость!
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