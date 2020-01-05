Иран принял жесткое решение по ядерному оружию

Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Речь идет о снятии ограничения по числу центрифуг. О таком решении было сообщено на странице иранского правительства в Twitter спустя 2 дня после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
"Правительство исламской республики объявило о пятом и последнем шаге по сокращению обязательств Ирана по СВПД", – сказано в заявлении.
Таким образом, Иран теперь не будет соблюдать какие-либо ограничения по объёму обогащения, а также в сфере ядерных исследований и разработок.
Однако государство планирует продолжить сотрудничать с МАГАТЭ и готово выполнять обязательства СВПД в случае снятия санкций.
Конфликт между США и Ираном
Телеканал ATR
The Government of Islamic Republic announced the 5th & final step in reducing #Iran's commitments to #JCPOA. Iran no longer faces any restrictions in the field of operations (including #enrichment capacity, enrichment percentage, fortified materials & research and development). pic.twitter.com/cZJaYBhV6X— Iran Gov Website (@Iran_GOV) 5 января 2020 г.
Как писал OBOZREVATEL:
Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом.По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала. Из-за этого НАТО решил провести срочное заседание.
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