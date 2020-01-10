Иран принял все условия: Бутусов раскрыл новые детали расследования катастрофы Boeing

Иран принял условия Канады и согласился создать совместную комиссию из представителей Тегерана, Киева и Оттавы по расследованию катастрофы украинского самолета Boeing 737.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
"Власти Ирана действительно, как заявил министр иностранных дел Украины, предоставили сегодня доступ украинским специалистам к одному из "черных ящиков", в котором записаны переговоры пилотов с диспетчерами аэропорта Тегерана", – подтвердил он.
Иран принял условия: новые детали по катастрофе Boeing
Цензор.НЕТ
Также Бутусов отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил санкциями Ирану в случае препятствования расследованию и потребовал включить в комиссию канадских специалистов, и Тегеран сразу же пошел на все условия Оттавы.
"Завтра в Тегеран прилетит и приступит к работе группа из десяти канадских экспертов. Будет образована совместная иранская, украинская и канадская комиссия, которая должна провести исследования "черных ящиков", записей радаров и обломков самолета. Комиссия привлечет к дешифровке данных компанию Boeing. Эта информация подтверждена министерством иностранных дел Ирана", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет требовать компенсации и наказания виновных в случае доказательств причастности Ирана к катастрофе самолета МАУ.
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