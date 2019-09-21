Иран пригрозил сбивать чужие самолеты: в чем дело

Иран готов сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны.

Такое заявление сделал главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, которого цитирует Times of Israel.

"Если кто-то пересечет наши границы, мы ударим по ним", – заявил Салами.

Он отметил, что Иран обладает одними из лучших возможностей для перехвата дронов. Главнокомандующий КСИР пообещал, что любая страна, которая решит напасть на Иран, станет "главным полем битвы".

Салами добавил, что "никогда не позволит войне вторгаться на территорию Ирана" и выразил надежду, что США "не совершат стратегической ошибки".

iarex.ru

Свое заявление Салами сделал на фоне произошедшего нападения на крупнейший в мире нефтяной завод Saudi Aramco, после которого суточная добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась наполовину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ответственность за атаку при помощи дронов взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах", однако США обвинили в произошедшем иранские власти. Пентагон обнародовал снимки со спутников, которые доказывают, что за нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

20 сентября Белый дом ввел санкции против Центробанка Ирана.

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