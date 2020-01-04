Месть за убийство Сулеймани: Иран определил 35 целей для ударов в США

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада (Ирак) в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

Об этом сказал один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Голамали Абухамзе. Он является командиром гвардии в южной провинции Керман, передает Daily Mail.

Иранский военный сообщил, что ключевые американские цели в регионе были определены "давным-давно". Его заявление последовало после того, как президент страны поклялся отомстить за убийство генерала Сулеймани.

Коллаж. Касем Сулеймани и Дональд Трамп Вести Израиль

Удары, по словам Абухамзе, могут быть нанесены в частности по кораблям в Персидском заливе, Ормузском проливе и Тель-Авиве.

"Ормузский пролив является жизненно важной точкой для Запада, и там пересекается большое количество американских эсминцев и военных кораблей... Около 35 целей США в регионе, а также в Тель-Авиве, находятся в пределах нашей досягаемости", – сказал он.

Конкретные местоположения целей не разглашаются, но потенциальными объектами также могут быть посольство США в Багдаде и военная база.

При этом один из высокопоставленных сотрудников американского Конгресса сообщил журналистам, что ответный удар со стороны Ирана можно будет наблюдать "в течение нескольких недель как дома, так и за границей".

Источник сказал: "Нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем произойдет деэскалация. Вопрос только в том, насколько серьезным будет ответный удар, где и по чем он будет нанесен".

Госдеп США подтвердил, что Иран ранее определил цели своих ударов. "Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе", – сказал представитель Государственного департамента.

"Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов, где бы они ни находились по всему миру", – добавил он.

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