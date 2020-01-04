Месть за убийство Сулеймани: Иран определил 35 целей для ударов в США

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада (Ирак) в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
Об этом сказал один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Голамали Абухамзе. Он является командиром гвардии в южной провинции Керман, передает Daily Mail.
Иранский военный сообщил, что ключевые американские цели в регионе были определены "давным-давно". Его заявление последовало после того, как президент страны поклялся отомстить за убийство генерала Сулеймани.
Коллаж. Касем Сулеймани и Дональд Трамп
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Удары, по словам Абухамзе, могут быть нанесены в частности по кораблям в Персидском заливе, Ормузском проливе и Тель-Авиве.
"Ормузский пролив является жизненно важной точкой для Запада, и там пересекается большое количество американских эсминцев и военных кораблей... Около 35 целей США в регионе, а также в Тель-Авиве, находятся в пределах нашей досягаемости", – сказал он.
Конкретные местоположения целей не разглашаются, но потенциальными объектами также могут быть посольство США в Багдаде и военная база.
При этом один из высокопоставленных сотрудников американского Конгресса сообщил журналистам, что ответный удар со стороны Ирана можно будет наблюдать "в течение нескольких недель как дома, так и за границей".
Источник сказал: "Нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем произойдет деэскалация. Вопрос только в том, насколько серьезным будет ответный удар, где и по чем он будет нанесен".
Госдеп США подтвердил, что Иран ранее определил цели своих ударов. "Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе", – сказал представитель Государственного департамента.
"Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов, где бы они ни находились по всему миру", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.
В сеть попало видео с места его ликвидации.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Предполагается, что для ликвидации была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В сети также всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
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