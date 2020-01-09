"Черные" ящики повреждены, пилоты пытались вернуться: Иран дал первый доклад по самолету МАУ

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране 8 января, в результате которого погибли 11 украинцев.
Отмечается, что, по их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв. К таким выводам пришли в Организации гражданской авиации Ирана.
В частности, по словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
Крушение самолета МАУ в Иране
Экипаж якобы пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи с помощью радиосвязи.
Кроме того, следователи отметили, что оба так называемые черные ящики были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них потеряна.
Ранее в Иране заявили, что пилот самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, с самого начала полета не мог связаться с башней и диспетчером, о чем свидетельствуют данные проверки "черного ящика" экипажа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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