"Черные" ящики повреждены, пилоты пытались вернуться: Иран дал первый доклад по самолету МАУ

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране 8 января, в результате которого погибли 11 украинцев.

Отмечается, что, по их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв. К таким выводам пришли в Организации гражданской авиации Ирана.

В частности, по словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

Крушение самолета МАУ в Иране

Экипаж якобы пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи с помощью радиосвязи.

Кроме того, следователи отметили, что оба так называемые черные ящики были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них потеряна.

Ранее в Иране заявили, что пилот самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, с самого начала полета не мог связаться с башней и диспетчером, о чем свидетельствуют данные проверки "черного ящика" экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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