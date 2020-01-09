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9 января • обновлено в 10:10
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"Черные" ящики повреждены, пилоты пытались вернуться: Иран дал первый доклад по самолету МАУ

32.6т
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Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране 8 января, в результате которого погибли 11 украинцев.

Отмечается, что, по их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв. К таким выводам пришли в Организации гражданской авиации Ирана.

В частности, по словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

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Крушение самолета МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране

Экипаж якобы пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи с помощью радиосвязи.

Кроме того, следователи отметили, что оба так называемые черные ящики были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них потеряна.

Пилоты пытались вернуться: первый доклад Ирана по самолету МАУ

Ранее в Иране заявили, что пилот самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, с самого начала полета не мог связаться с башней и диспетчером, о чем свидетельствуют данные проверки "черного ящика" экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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Махно Володимир
Махно Володимир
потеряна часть записей, потому что Иран этим занимается. им это на руку! конечно им выгоднее все списать на поломку а не на сбитие!
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Вот как надо "расследовать"...за 36 часов "управились"...Рябошапковские "орлы" только "командировочные" в бухгалтерии подписывают, жены списки на Chanel и Tom Ford в дьюти-фри составляют, Вову Оманского еле-еле в чартер усадили после all inclusive, народу явить "озабочено-скорбящим"... а они уже "доклад" докладывают))))...хотя с "ящичками" финт, такое ощущение, как бы не Аваковская подсказочка "иранским товарищам")))))
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
Обезьяны-вояки завалили, спишут все на пилотов или борт. Так всем спокойно будет (кроме Бени).
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