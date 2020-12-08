Инфекционист из Италии предупредил о скачке заболеваемости COVID-19 в январе

В Италии в январе 2021 года ожидают очередного роста заболеваемости коронавирусом. На это повлияет то, что уже сегодня в выходные слишком много людей выходят на улицы за новогодними покупками.

Таким прогнозом поделился директор итальянской инфекционной клиники Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти. Его слова цитирует La Repubblica.

"Настоящая проблема возникнет после Рождества. Мы увидим, что произойдет в январе, когда вырастет количество уже предусмотренных случаев. Нам нужно понять, это будет третья волна COVID-19 или вирус "соеденится" с прибытием сезона гриппа", – отметил инфекционист.

Он призвал людей быть более осторожными, до Рождества и после него продолжать соблюдать карантинные меры.

"Есть плохие предпосылки: по выходным слишком много людей ходят за покупками. Мы должны стараться быть хорошими гражданами", – добавил Бассетти.

Он подчеркнул, что "время для борьбы с пандемией – это все", и нужно продолжать действовать по уже установленным правилам, независимо от того, что мир готовится к вакцинации.

"Понимаю, что прививки против COVID-19 мы начнем делать после других стран ЕС. Но Италии следует подождать еще месяц. Это долгое время, но мы должны бежать, а не ходить пешком. Если в марте-апреле 2021 года будем с недостаточным покрытием (прививками, из-за роста заболеваемости. – Ред.), это будет большой проблемой", – подытожил инфекционист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия стала второй страной в Европе после Великобритании, где количество жертв коронавируса превысило 60 000 человек. Так, 6 декабря, пандемия унесла жизни еще 564 итальянцев.