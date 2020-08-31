Индия установила мировой рекорд по зараженным коронавирусом

В Индии коронавирусом заразились более 78 тысяч за сутки.

За последние сутки, 30 августа, в Индии зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 78 761, что стало наихудшим однодневным приростом в мире за все время пандемии.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Согласно информации онлайн-счетчика Worldometers, в Индии в воскресенье заболели 79 457 человек.

Всего в стране зарегистрировали уже более 3,6 млн случаев инфицирования, летальных случаев – 64 617 (+960 за сутки), выздоровели более 2,7 млн пациентов.

На данный момент в Индии наблюдается самый быстрорастущий ежедневный рост случаев коронавируса среди всех стран мира, и четвертый день подряд зарегистрировано более 75 тысяч случаев заражения. Это связано с ослаблением ограничений правительством по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 26 августа коронавирусом в Индии заразились 75 995 человек, что стало рекордом по суточному приросту с момента начала пандемии.

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