''Иначе уничтожим!'' США поставили России ультиматум по оружию

США смогут уничтожить российское ракетное оружие, нарушающее Договор о запрещении ракет средней и малой дальности.

Об этом рассказала американский посол в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон, передает Reuters. Она призвала РФ прекратить разрабатывать запрещенное оружие.

"Мы рассмотрим возможность ликвидировать ракету, которая угрожает любой из наших союзных стран", – рассказала она.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс обеспокоен отсутствием уважения со стороны РФ к международным обязательствам, в том числе к Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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"Этот договор ликвидирует целую категорию вооружения и является важным элементом нашей безопасности. Теперь этот договор оказался под угрозой из-за действий России", — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, после многих лет отрицания Россия признала существование новой ракетной системы, которая называется 9М729. Однако Кремль не предоставил достоверных ответов по этому оружию.

"Все союзники согласны, что наиболее вероятная оценка будет такой, что Россия нарушает договор. По этой причине важно, чтобы Россия ответила на это беспокойство существенным и прозрачным образом", — сказал генсек НАТО.

В России бурно отреагировали на слова американского посла, заявив, что в НАТО "не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики".

Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году. Обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте президент РФ Владимир Путин похвастался баллистической ракетой с ядерной силовой установкой "Сармат". В ответ пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сделанное лидером России заявление лишь подтверждает, что Кремль стремится к агрессии и угрожает целому миру.

Позже посол РФ в США Анатолий Антонов оправдался, что Москва якобы не нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).