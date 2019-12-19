Импичмент Трампа: международник спрогнозировала неожиданный исход скандала

Сенат США скорее всего не проголосует за импичмент президента Дональда Трампа, который во вторник, 19 декабря, поддержали в Палате представителей.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. Спикер подчеркивает, что для принятия решения в верхней палате Конгресса США необходимо больше 2/3 голосов сенаторов, а большинства у демократов в Сенате нет.

Дональд Трамп

Поэтому, как поясняет международник, целью демократической партии скорее было не отстранение Трампа от должности, а дискредитация его в преддверье президентских выборов в Америке, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Но, несмотря на это, по словам Осмоловской, круг сторонников Трампа остается достаточно устойчивым и колеблется в пределах 45%.

"В принципе вся эта история с импичментом не отразилась на колебаниях избирателей. Главным фактором, который будет учитываться при голосовании на президентских выборах - это уровень экономического роста. Если Трампу удастся сохранить те неплохие экономические показатели, которые сейчас есть в США, то аналитики прогнозируют довольно высокую вероятность переизбрания Трампа на второй срок. Это на сегодня, но, возможно, еще возникнут какие-то неожиданности, которые сейчас мы не можем предсказать", – отметила она.

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