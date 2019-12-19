Импичмент Трампа: международник спрогнозировала неожиданный исход скандала

Сенат США скорее всего не проголосует за импичмент президента Дональда Трампа, который во вторник, 19 декабря, поддержали в Палате представителей.
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. Спикер подчеркивает, что для принятия решения в верхней палате Конгресса США необходимо больше 2/3 голосов сенаторов, а большинства у демократов в Сенате нет.
Дональд Трамп
Поэтому, как поясняет международник, целью демократической партии скорее было не отстранение Трампа от должности, а дискредитация его в преддверье президентских выборов в Америке, которые пройдут в ноябре 2020 года.
Но, несмотря на это, по словам Осмоловской, круг сторонников Трампа остается достаточно устойчивым и колеблется в пределах 45%.
"В принципе вся эта история с импичментом не отразилась на колебаниях избирателей. Главным фактором, который будет учитываться при голосовании на президентских выборах - это уровень экономического роста. Если Трампу удастся сохранить те неплохие экономические показатели, которые сейчас есть в США, то аналитики прогнозируют довольно высокую вероятность переизбрания Трампа на второй срок. Это на сегодня, но, возможно, еще возникнут какие-то неожиданности, которые сейчас мы не можем предсказать", – отметила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского разговора между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
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