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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Империя зла

1.7т

Новость из США. Вывод американских войск из Сирии.

После нескольких абсолютно противоречащих друг другу заявлений представителей администрации на этой неделе, которые дезориентировали союзников США, в пятницу командование сил антигиловской коалиции заявило, что начался вывод американских войск из Сирии.

В декабре Трамп объявил о победе над ИГИЛ и о выводе войск из Сирии, после чего ушёл в отставку министр обороны Мэттис. Находясь в Израиле, всего несколько дней назад советник по национальной безопасности Болтон заявил, что США не будут спешить с выводом войск из Сирии до полной победы над ИГИЛ.

Новости
Запад настолько зажрался, что мозги перестали работать

В среду госсекретарь Помпео сделал диаметрально противоположное заявление, объявив, что войска из Сирии будут выведены. Сегодня официально объявлено о том, что их вывод начался.

Мое личное мнение остаётся неизменным. После Второй Мировой войны история сложилась так, что когда США в одностороннем порядке откуда-то уходят или решают во что-то не вмешиваться, туда приходит империя зла. И контрпримеров найти не могу. В том же, что касается Сирии, эта закономерность подтверждается тяжелым просчётом администрации Обамы в 2013 году (впрочем, разделяемой с администрацией контролировавшийся тогда республиканцами Палатой Представителей, отказавшейся рассматривать запрос администрации об использовании военной силы против режима Асада), открывшим дорогу российской интервенции в Сирии, приведшей к трагедии, к сотням тысяч жертв и потокам беженцев. Подтверждается она и сейчас тем, что свои позиции в Сирии укрепят и империя зла и ее союзник Иран. Очень плохо также, что США по сути отвернулись от своих союзников, сирийских курдов, также серьёзно подставив и Израиль, основного союзника на Ближнем Востоке.

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Темы
Политические скандалы в СШАКонфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
война
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
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Питон Каа
Питон Каа
Асад в Сирии - законно избранный президент. Войска РФ в Сирии - на официальном основании по приглашению легитимного правительства Сирии. А что там делали США, кроме того что помогали боевикам ИГИЛ? Кто их туда звал?
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