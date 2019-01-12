Новость из США. Вывод американских войск из Сирии.

После нескольких абсолютно противоречащих друг другу заявлений представителей администрации на этой неделе, которые дезориентировали союзников США, в пятницу командование сил антигиловской коалиции заявило, что начался вывод американских войск из Сирии.

В декабре Трамп объявил о победе над ИГИЛ и о выводе войск из Сирии, после чего ушёл в отставку министр обороны Мэттис. Находясь в Израиле, всего несколько дней назад советник по национальной безопасности Болтон заявил, что США не будут спешить с выводом войск из Сирии до полной победы над ИГИЛ.

В среду госсекретарь Помпео сделал диаметрально противоположное заявление, объявив, что войска из Сирии будут выведены. Сегодня официально объявлено о том, что их вывод начался.

Мое личное мнение остаётся неизменным. После Второй Мировой войны история сложилась так, что когда США в одностороннем порядке откуда-то уходят или решают во что-то не вмешиваться, туда приходит империя зла. И контрпримеров найти не могу. В том же, что касается Сирии, эта закономерность подтверждается тяжелым просчётом администрации Обамы в 2013 году (впрочем, разделяемой с администрацией контролировавшийся тогда республиканцами Палатой Представителей, отказавшейся рассматривать запрос администрации об использовании военной силы против режима Асада), открывшим дорогу российской интервенции в Сирии, приведшей к трагедии, к сотням тысяч жертв и потокам беженцев. Подтверждается она и сейчас тем, что свои позиции в Сирии укрепят и империя зла и ее союзник Иран. Очень плохо также, что США по сути отвернулись от своих союзников, сирийских курдов, также серьёзно подставив и Израиль, основного союзника на Ближнем Востоке.

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