''Империя развалится'': Запад призвали отобрать ядерное оружие РФ

Россия рано или поздно распадется, поэтому Западу стоит продумать, каким образом взять под контроль ее ядерное оружие.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время чата на Главреде. Также он отметил, что после этого Украина сможет добиться возмещения ущерба за агрессию.

"Понимаю, что сейчас часть читателей обвинит меня в заоблачных мечтах. Но я прекрасно помню девяностые годы, когда Россия трещала по швам, и тогда исключительно с помощью Соединенных Штатов наводняли Россию наличным долларом и "окорочками Буша", Ельцину удалось удержать угрозу ядерного и химического оружия, угрозу, которая тогда расползалась. Этого и боялись в первую очередь США. Россию удалось тогда удержать в виде единого государства", - подчеркнул чиновник.

Заместитель министра также призвал западных союзников подумать о том, как сохранить контроль над ядерным и химическим оружием России после ее распада.

"Я очень хотел бы, чтобы эта империя прекратила свое существование. Это вовсе не означает, что я хочу атомной войны или уничтожения всех россиян бактериологическим оружием - абсолютно нет. Я только хочу, чтобы это образование прекратило существовать в качестве государства и разбилось на несколько составляющих. И когда этот процесс начнет происходить (а я в это верю), тогда и можно будет вести речь о возмещении убытков, причиненных Украине. К тому моменту, я боюсь, пророссийское лобби в Европе будет оказывать истерическое сопротивление привлечению России к ответственности", - считает Тука.

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