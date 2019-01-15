"Играл мне на пианино": Вучич рассказал о поцелуе Путина

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, как гостил у главы Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщил в Twitter журналист из пула Кремля Дмитрий Смирнов, дома Путин сыграл Вучичу на пианино. Взамен сербский президент подарил ему икону.

"Путин отлично играет. Я нарушил все протоколы, принес к нему икону, которая не прошла все процедуры их спецслужб. Он выказал доверие и уважение, сразу поставил ее на стол к стене, три раза перекрестился и поцеловал ее", - рассказал он.

Путин и Вучич Twitter Дмитрий Смирнов

Кроме того, Вучич заявил, что не имеет идеологических проблем и покупает газ у России только из-за цены.

"Дайте мне другой дешевый газ, кроме русского, но я его не вижу. Самый дешевый газ в настоящий момент у русских. Когда русские проведут газопровод до Болгарии, мы заплатим им, чтобы провели его к нам", - сказал серб.

Вучич: Когда я был у Путина в доме, он играл мне на пианино. Путин отлично играет. Я нарушил все протоколы, принес к нему икону, которая не прошла все процедуры их спецслужб. Он выказал доверие и уважение, сразу поставил ее на стол к стене, три раза перекрестился и поцеловал ее pic.twitter.com/FnxXLbAtmj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 января 2019 г.

Вучич: У меня нет идеологических проблем, дайте мне другой дешевый газ, кроме русского, но я его не вижу. Самый дешевый газ в настоящий момент у русских. Когда русские проведут газопровод до Болгарии, мы заплатим им, чтобы провели его к нам pic.twitter.com/dAxY7uqpeU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января в Сербии тысячи людей вышли против пророссийского президента Александра Вучича. Люди скандировали: "Вучич - вор!".

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