* Белый Дом опубликовал меморандум о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля. Сразу замечу, что это не стенограмма, а меморандум, отражающий содержание разговора по записям тех, кто его слушал (сотрудники Совета Национальной Безопасности) и переводчиков (если они участвовали в разговоре). Не обязательно меморандум отражает содержание всего разговора.

* Лучше и точнее, чем охарактеризовал содержание разговора председатель комитета по разведке Палаты Представителей Адам Шифф, сделать это просто невозможно. А он назвал разговор со стороны Трампа "классическим мафиозным вымогательством".

* Далее я приведу сжато ряд фактов и экспертных оценок по материалам, которые прочитал в Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс и услышал в поздневечерних новостных программах MSNBC и CNN.

* Разговор со стороны Трампа свидетельствует о совершении им сразу нескольких противоправных действий. Первым из них является очевидное предложение в стиле "quid pro quo" (ты мне - я тебе). Зеленский говорил о том, что Украине нужна военная помощь и о том, что в частности, Украина готова к покупке новой партии Джавелинов. Трамп вместо ответа на эту просьбу, тут же сказал: "I would like you to do us a favor though.." - "Я хотел бы попросить вас, если бы вы сделали нам одолжение..." И далее Трамп попросил Зеленского:

а) в сотрудничестве с "высоко уважаемым человеком" и "великим мэром" Джулиани и с американским генпрокурором Барром найти доказательства того, что сын Байдена совершил в Украине преступления, а Байден уволил "очень хорошего" украинского генерального прокурора (Шокина), который боролся с коррупцией.

б) в сотрудничестве с тем же Джулиани найти доказательства того, что это Украина похитила информацию с сервера Национального комитета демократической партии в 2016 году, чтобы представить дело так, что это сделала рф, а на самом деле это сделала Украина в сговоре с демократами, чтобы подставить и Трампа, и рф.

Это не новая конспирологическая теория друга Трампа Роджера Стоуна, обвиняемого по делу о Рашагейте, ожидающего суда, который начнется 5 ноября. Стоун координировал с WikiLeaks

публикацию похищенных у демократов материалов.

К теме военной помощи Украине Трамп не возвращался.

- Таким образом, Трамп в качестве условия дальнейшего обсуждения помощи Украине выставил оказание ему помощи в компиляции компромата на основного соперника на выборах 2020 года и в дискредитации расследования Рашагейта.

- Сделки, характеризуемые как "quid pro quo", когда, например, кто-то ставит условием продажи товара или услуг получение никак не связанных с этим товаром (услугами) ценностей, являются незаконными, поскольку являются ничем иным как вымогательством.

- Трамп также нарушил закон о финансировании политических кампаний, требуя от лидера иностранного государства предоставить ему компромат на его соперника на выборах. Такой компромат представлял бы собой ценность, полученную из-за границы, что запрещено законом.

* Во второй половине дня в среду комитеты по разведке Сената и Палаты Представителей смогли ознакомиться с письмом сотрудника разведки, с которого начался UkraineGatе и которое Белый Дом и министерство юстиции пытались незаконно скрыть от комитетов.

- Председатель комитета по разведке Палаты Представителей Адам Шифф охарактеризовал то, что он прочитал, как крайне огорчительные факты, вызывающие большое беспокойство и заслуживающие немедленного и первоочередного внимания.

- Член комитета конгрессвумен Спир сказала, что прочитанное совершенно потрясло ее.

* Газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что:

- В письме сотрудника разведки приводится множество фактов, и телефонный разговор является только одним из них.

- Что касается разговора, то Белый Дом очень необычным образом отнесся ко всему, что его касается. Обычно обо всех разговорах президентов с иностранными лидерами публикуется сообщение пресс-службой (такого сообщения в данном случае не было). Стенограммы разговоров распространяются среди сотрудников Совета Национальной Безопасности и Госдепартамента, по крайней мере среди тех, кто отвечает за политику в отношении соответствующей страны и региона. В данном случае стенограмма была доступна буквально нескольким людям, были также отобраны записи у тех сотрудников, которые собственно вели стенограмму разговора.

- Сотрудник разведки в своем письме назвал имена сотрудников Белого Дома, которые могут подтвердить все факты, им изложенные. Генеральный инспектор офиса Директора Национальной Разведки Аткинсон с ними разговаривал и получил подтверждение фактов, приведенных в письме.

- Поздно вечером в среду появилось сообщение, что письмо сотрудника разведки рассекречено и в четверг может быть опубликовано для всеобщего ознакомления.

* Прояснились ряд других вещей. Бывшая посол США в Украине Йованович была отозвана из-за того, что противилась "миссии" Джулиани в Украине по поиску компромата на Байдена и поиску материалов по дискредитации Рашагейта. Она отказалась оказывать содействие Джулиани. Именно в связи с этим Джулиани не приехал в Украину в мае, и именно поэтому Трамп уволил посла. Я много раз писал, что считал Йованович слабым послом, поскольку она не разбиралась глубоко в том, что происходит в Украине. Однако в данном случае ее с очевидностью принуждали нарушать закон, оказывая содействие частному лицу в его незаконной "миссии", что она делать к ее чести отказалась.

* Очень много комментариев о том, что Трамп вопиющим образом поставил под угрозу национальную безопасность и интересы США, поставив условием оказания помощи Украине оказание ему помощи в дискредитации его политического оппонента. Оказание Украине помощи в отражении российской агрессии является неотъемлемым интересом США - таков лейтмотив всех комментариев политиков-демократов и очень многих экспертов.

Новости Трамп захотел вернуть Россию в G8

* Единственным республиканским политиком, осудившим Трампа после прочтения меморандума о его телефонном разговоре стал сенатор Ромни.

Бывший "друг" Украины сенатор Грэм на телеканале Fox утверждал, что в действиях Трампа нет ничего предосудительного. Многие республиканские конгрессмены выступили с заявлениями о том, что президент ничего противоправного не сделал, что он борется с коррупцией, и это правильно, а демократы мешают ему работать.

* Число членов Палаты Представителей, выступающих за импичмент Трампа, достигло 218. Именно столько голосов как раз достаточно, чтобы подвергнуть импичменту президента. Среди этих 218-ти 217 демократов и Джастин Амаш, вышедший из республиканской партии.

Напомню, что импичмент в США - это не отстранение от должности, а предъявление высокому должностному лицу обвинений в совершении противоправных действий. Если обвинения выдвигаются, то импичмент на этом заканчивается, после чего происходит судебный процесс в Сенате.

* Трамп после встречи с Зеленским сказал перед журналистами, обращаясь к нему, "я очень надеюсь, что вы встретитесь с Путиным и разрешите вашу ситуацию". Так 45-й президент США называет российскую агрессию против Украины. Нужно сказать, что Зеленский во всех своих публичных выступлениях в США называл войну войной.

* В четверг в 9:00 по времени Восточного Побережья состоятся открытые слушания в комитете по разведке Палаты Представителей, на которых выступит и.о. Директора Национальной Разведки Магуайер. Будет прямая телетрансляция. Затем, в 11:00 Магуайер и генеральный инспектор Аткинсон выступят на закрытых слушаниях в сенатском комитете по разведке.

События развиваются очень бурно и быстро.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких.

