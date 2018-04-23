"Идиот, какие соседи?" Экс-регионалка на росТВ устроила истерику из-за Украины и РФ

Одиозная экс-регионалка Елена Бондаренко, сбежавшая в Россию, вступила в перепалку с украинским политологом Василием Вакаровым из-за стремления украинцев получить автокефалию своей церкви и заявила, что не считает страну-агрессора соседом Украины, ведь изначально Киевская Русь была единой (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Соратница бывшего президента Виктора Януковича также позволила себе оскорбить своего оппонента и устроила настоящую истерику в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, ее бурную реакцию вызвало объяснение Вакарова того, почему власти Украины решили инициировать рассмотрение вопроса о создании помесной церкви.

"Есть инициатива политиков, которые говорят: "У нас в Украине есть проблемы с нашим соседом, с Российской Федерацией. Мы воюем, он агрессор, оккупация и так далее". Как их регулировать? Это проблемы политиков. Они инициируют данный вопрос. Мы обсуждаем", — отметил он, дав понять, что независимость церкви от Москвы — это один из главных запросов общества в условиях войны.

Однако Бондаренко весьма разозлило данное заявление ее собеседника и она перешла на крик и оскорбления в его адрес.

"Нет, ну чистый идиот! Колыбель православия — Киевщина! Ну, идиот! Я просто не могу это слушать! Какое соседнее государство?! Колыбель православия — Киевская Русь!" — возмутилась скандальная экс-регионалка.

В свою очередь, Вакаров ответил ей, что также не имеет желание слушать ее аргументы, назвав их бредом, который она озвучивала на протяжении пяти лет с экранов украинских телевизоров, когда находилась при власти.

"А я не хочу вас слушать! Ну, это же чистый идиотизм!" — не унималась Бондаренко.

Как сообщал "Обозреватель", Бондаренко также заявила, что в Украине необходимо привлекать к уголовной ответственности тех, кто поддерживает идею создания поместной православной церкви, как сепаратистов.