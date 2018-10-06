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ПолитикаЭкономика

Идет ко дну: Путин стремительно теряет поддержку в России

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Глава России Владимир Путин начал стремительно терять поддержку граждан страны.

Согласно данным опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), рейтинг Путина составляет 45% и является самым низким с 2013 года (тогда было зафиксировано значение 44%).

При этом еще в январе текущего года Путина поддерживали 67% граждан.

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Также резко упал рейтинг у партии "Единая Россия", который составляет 31%. Последний раз подобный уровень доверия политсила имела еще в 2007 году.

В свою очередь в начале 2018-го "единоросов" поддерживали около 50% россиян.

Идет ко дну: Путин стремительно теряет поддержку в России

Отмечается, что опрос "ФОМнибус" проводился 29-30 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. Опрошено 3 тысячи респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова. Под здание парламента в столичном городе Магас вышли тысячи людей, на сторону которых стали полицейские.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Попова Ольга
Попова Ольга
ПУТИН ХУЙЛО !
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
У тролей и ботов он не идёт ко дну! Пока платит писать всякую хуету,конечно ;)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Идет ко дну"??? Вот то ли дело Пэтро Вот уж кто ко дну не идёт !!
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Семёнов Александр, опять система сломалась? При чём тут порох,о нём ВАШ опрос был проведён? Или в статье он упоминается? Дебилы блдь)))
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