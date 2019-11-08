Главная Новости
8 ноября • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Названо слово 2019 года

321 Читать материал на украинском

Составители толкового словаря английского языка Collins главным словом 2019 года назвали выражение climate strike ("климатическая забастовка"), которое стало популярным благодаря шведской экоактивистке Грете Тунберг.

Об этом издательство сообщило в четверг, 7 ноября, в своем блоге. Как говорится в публикации, частота использования этого словосочетания выросла в 100 раз после серий акций протеста, которые начала 16-летняя шведская екоактивистка Грета Тунберг.

Новости
Грета Тунберг и ее громкая речь, которая взорвала соцсети

Отмечается, что впервые факт употребления выражения было зафиксировано в ноябре 2015 года, когда во время конференции ООН по изменению климата в Париже прошла массовая демонстрация.

Словом 2019 года назвали "климатический страйк"

Словом 2019 года назвали "климатический страйк"

Коллаж

По определению словаря Коллинза, климатическая забастовка означает "форму протеста, по которой люди отсутствуют на учебе или работе, чтобы присоединиться к демонстрациям, которые требуют действий по борьбе с изменением климата".

Филологи указывают на тенденцию распространения терминов, связанных с окружающей средой. В частности, словом 2018 года издательство объявило "single-use" ("одноразовый"). Под этим термином характеризовались пластиковые изделия, предназначенные для использования только один раз.

В этом году термин "климатическая забастовка" был не единственным претендентом с пласта экологической лексики. В список популярных слов также вошли следующие:

  • "Rewilding", что означает "практику возврата участков земли в природное, дикий состояние";

  • "Hopepunk" – существительное, которое используется для описания "оптимистического движения в культуре и СМИ, возникшего как реакция на антиутопические тенденции".

В шорт-лист вошли также слова deepfake (методика соединения и наложения изображений и видео на другие так, что зритель не понимает, что перед ним фейк) и influencer (пользователь соцсетей с большим количеством подписчиков, который может формировать их вкусы и успешно продвигать коммерческую продукцию).

Частота использования словосочетания выросла в 100 раз

Частота использования словосочетания выросла в 100 раз

collinsdictionary.com

Составители словаря отметили, что слова, выбранные за последние шесть лет, отражают "все больше и больше политизированной язык". Если раньше среди самых популярных были такие слова, как "ґик", "фотобомба", то последними стали "Brexit" и "фейковые новости".

Поэтому издательство Коллинза также опубликовало слова, которые возникли за три года процесса Brexit, заключив их в некий Brexicon (так филологи обыграли слова Brexit и лексикон). В список вошли такие слова:

Brexiteer – сторонник или инициатор выхода Британии из Европейского Союза; Brexiety – состояние усиленной тревоги, вызванное беспокойством по поводу неизбежного выхода Британии из ЕС;

Cakeism – стремление наслаждаться двумя желанными, но несовместимыми альтернативами;

Flextension – неофициальное соглашение о продлении времени, предусмотренного для уплаты долга или завершения контракта, установление новой даты, которая может быть изменена в зависимости от будущих событий;

No-deal – ситуация, когда две стороны не смогли договориться о том, как действовать;

Remainer – человек, который считает, что Великобритания должна оставаться в ЕС;

Stockpiling – деятельность по приобретению и хранения большого количества продуктов.

Новости
"Забывал слова": Зеленский сделал признание об украинском и русском языках

Известно, что лексикографы Collins English Dictionary ежегодно следят за корпусом с 9,5 миллиарда слов и составляют список из 10 новых и заметных терминов, один из которых выбирают "словом года".

Авторитетных англоязычных словарей, которые ежегодно объявляют "слово года", есть три. Collins Dictionary обычно называет популярное слово первым. Кроме него, исследуют тенденции в языке также Oxford Dictionary и Merriam-Webster.

Как сообщал OBOZREVATEL, издательство Oxford University Press, выпускающее Оксфордский словарь английского языка, назвало самое популярное слово 2018 года – "токсичный".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Теги
климат Экология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel