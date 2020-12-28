Хроника коронавируса на 28 декабря: Украина оказалась на 15-м месте в мире по распространению COVID-19

По состоянию на понедельник, 28 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81 млн человек. За минувший день выявлены 410 102 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 127 тыс., Великобритании – 30 тыс. и России – 28 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заболел 1 025 989 человек. Умерли 17 774 пациента, выздоровели – 658 538.

В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,5 млн), Индия (более чем 10,2 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с началом пандемии COVID-19 власть обеспечила работой всех инфекционистов Украины.