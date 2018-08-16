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ПолитикаЭкономика

Хотят убить? Российский бизнесмен предсказал смерть Путина

15.4тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин умрет насильственной смертью.

Такое мнение высказал проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в эфире авторской программы журналиста Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

На вопрос "Как закончит Путин?" Чичваркин ответил: "Не своей смертью". Бизнесмен подчеркнул, что абсолютно уверен в этом.

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"Помните, когда лечили Ельцина, был такой врач Майкл Дебейки? Я думаю, это самый лучший случай, который может быть", – сказал Чичваркин.

Он также отметил, что не собирается возвращаться в Россию, пока ее президентом является Путин.

"Нам слишком душно на одной части суши вместе... Гипотетически могут выкрасть, но я для них совершенно не опасен", – добавил бизнесмен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее россияне назвали Путина предателем, пожалев о том, что голосовали за него на выборах.

Персоны
Евгений ЧичваркинДмитрий ГордонВладимир Путин
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Дригало Влад
Дригало Влад
Не надо его убивать это слишком гуманно для такого мерзавца душегуба и убийцы тысячь детей женщин и стариков,эта сволочь долда сидеть в тюрьме до конца своих дней и не просто сидеть а сидеть в камере с опущенными!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём продолжение сериала "Новичок".
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Anti-banderos
Anti-banderos
Ну, теперь бритиши могут еще одного травануть, как вовремя подставился.
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