Хотят убить? Российский бизнесмен предсказал смерть Путина

Президент России Владимир Путин умрет насильственной смертью.

Такое мнение высказал проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в эфире авторской программы журналиста Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

На вопрос "Как закончит Путин?" Чичваркин ответил: "Не своей смертью". Бизнесмен подчеркнул, что абсолютно уверен в этом.

"Помните, когда лечили Ельцина, был такой врач Майкл Дебейки? Я думаю, это самый лучший случай, который может быть", – сказал Чичваркин.

Он также отметил, что не собирается возвращаться в Россию, пока ее президентом является Путин.

"Нам слишком душно на одной части суши вместе... Гипотетически могут выкрасть, но я для них совершенно не опасен", – добавил бизнесмен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее россияне назвали Путина предателем, пожалев о том, что голосовали за него на выборах.