Хотят убить? Российский бизнесмен предсказал смерть Путина

Президент России Владимир Путин умрет насильственной смертью.
Такое мнение высказал проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в эфире авторской программы журналиста Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".
На вопрос "Как закончит Путин?" Чичваркин ответил: "Не своей смертью". Бизнесмен подчеркнул, что абсолютно уверен в этом.
"Помните, когда лечили Ельцина, был такой врач Майкл Дебейки? Я думаю, это самый лучший случай, который может быть", – сказал Чичваркин.
Он также отметил, что не собирается возвращаться в Россию, пока ее президентом является Путин.
"Нам слишком душно на одной части суши вместе... Гипотетически могут выкрасть, но я для них совершенно не опасен", – добавил бизнесмен.
Как писал OBOZREVATEL, ранее россияне назвали Путина предателем, пожалев о том, что голосовали за него на выборах.