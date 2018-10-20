Хотят остаться в ЕС? Британию накрыл масштабный митинг против Brexit: впечатляющие фото и видео

В субботу, 20 октября, в Лондоне прошла масштабная акция с требованием о проведении повторного референдума по Brexit и выходу страны с ЕС.

По оценкам организаторов (сообщества People's Vote), в протесте приняли участие около 700 тысяч человек, сообщает BBC. Такая цифра делает его крупнейшим в Великобритании после демонстрации против войны в Ираке в 2003 году.

Активисты заявляют, что с момента последнего голосования за Brexit позиция многих британцев изменилась. В частности, общественности стало известно о фактах финансовых потерь граждан из-за процесса "разрыва" с Евросоюзом.

twitter.com/ChrisLeslieMP

twitter.com/SadiqKhan

bbc.com

bbc.com

Отмечается, что акцию поддерживают депутаты всех крупнейших партий британского парламента.

Мэр города Садик Хан отметил, что на марше, на котором из разных уголков страны собрались люди разного возраста, веры, расы и пола, присутствовала невероятная атмосфера.

twitter.com/SadiqKhan

twitter.com/SadiqKhan

Так, в центр Лондона перед началом акции прибыло около 150 автобусов с жителями отдаленных уголков Соединенного Королевства.

bbc.com

Now in Trafalgar Sq and it is packed heading down into Whitehall #FinalSay pic.twitter.com/PeKIC43B3R — Lizzy Buchan (@LizzyBuchan) 20 жовтня 2018 р.

Incredible atmosphere on today's @peoplesvote_uk march - with people from every corner of our country, every age, faith, race gender and background coming together to demand the British people get the final say on Brexit #PeoplesVote 🇪🇺 pic.twitter.com/z1x4PhEZBF — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 20 жовтня 2018 р.

Aerial footage shows 'hundreds of thousands' of people attending protest in London calling for a referendum on the final #Brexit deal https://t.co/zWgMYVnpr2 pic.twitter.com/xRCb3fLt6R — BBC News (UK) (@BBCNews) 20 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, британцы высказались за выход из состава ЕС в июне 2016 года. 8 декабря 2017 года Мэй проводила переговоры по вопросу Brexit с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В тот день председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов начать переговоры.

27 мая 2018 года в СМИ появилась информация, что Великобритания готовит возможный план "тайно" остаться в составе ЕС.

В свою очередь, 20 июня депутаты британского парламента отклонили законопроект, который должен предоставить больший контроль над процессом Brexit. 9 июля глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и еще один высокопоставленный чиновник ушли в отставку из-за несогласия с планом по Brexit.

Позже британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что законодатели могут попытаться сорвать планы по выходу страны из Европейского союза.