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Хотят остаться в ЕС? Британию накрыл масштабный митинг против Brexit: впечатляющие фото и видео

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В субботу, 20 октября, в Лондоне прошла масштабная акция с требованием о проведении повторного референдума по Brexit и выходу страны с ЕС.

По оценкам организаторов (сообщества People's Vote), в протесте приняли участие около 700 тысяч человек, сообщает BBC. Такая цифра делает его крупнейшим в Великобритании после демонстрации против войны в Ираке в 2003 году.

Активисты заявляют, что с момента последнего голосования за Brexit позиция многих британцев изменилась. В частности, общественности стало известно о фактах финансовых потерь граждан из-за процесса "разрыва" с Евросоюзом.

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Остаться в ЕС: Британию накрыл масштабный митинг против Brexit

twitter.com/ChrisLeslieMP

Остаться в ЕС: Британию накрыл масштабный митинг против Brexit

twitter.com/SadiqKhan

Остаться в ЕС: Британию накрыл масштабный митинг против Brexit

bbc.com

Остаться в ЕС: Британию накрыл масштабный митинг против Brexit

bbc.com

Отмечается, что акцию поддерживают депутаты всех крупнейших партий британского парламента.

Мэр города Садик Хан отметил, что на марше, на котором из разных уголков страны собрались люди разного возраста, веры, расы и пола, присутствовала невероятная атмосфера.

Остаться в ЕС: Британию накрыл масштабный митинг против Brexit

twitter.com/SadiqKhan

Остаться в ЕС: Британию накрыл масштабный митинг против Brexit

twitter.com/SadiqKhan

Так, в центр Лондона перед началом акции прибыло около 150 автобусов с жителями отдаленных уголков Соединенного Королевства.

Остаться в ЕС: Британию накрыл масштабный митинг против Brexit

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, британцы высказались за выход из состава ЕС в июне 2016 года. 8 декабря 2017 года Мэй проводила переговоры по вопросу Brexit с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В тот день председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов начать переговоры.

27 мая 2018 года в СМИ появилась информация, что Великобритания готовит возможный план "тайно" остаться в составе ЕС.

В свою очередь, 20 июня депутаты британского парламента отклонили законопроект, который должен предоставить больший контроль над процессом Brexit. 9 июля глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и еще один высокопоставленный чиновник ушли в отставку из-за несогласия с планом по Brexit.

Позже британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что законодатели могут попытаться сорвать планы по выходу страны из Европейского союза.

Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.

Темы
BrexitВыход Великобритании из ЕС
Место
АнглияЛондон
Объекты
протестмитинг
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Степан Графский
Степан Графский
Даешь второй референдум! Потом , и третий и четвертый...)) Чем больше референдумов тем прочнее демократия и европейские ценности)) Дебилы. Кто их теперь пустит в ЕС на тех же условиях? Немцы с французами уже все поделили и свой кусок уже просто так не отдадут. Да и хохложопые уже наметили , чтоб пристроить свою немытую сраку на место бритов). Хохложопым скажи, что их примут в ЕС, если они штаны снимут. Это стало селюков всей страной без трусов скакать начнет)))
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Tinin Alex
Tinin Alex
Пошли нах!!! Англосаксы - на это место уже процветающие хохлы идут с Томосом.... И вообще там половина Поляков на митинге - которые за Приличные бабки пашут в Британии- а недобор в уборщицах в Польше нищими хохлами возмещается.. Так что не ссы хохол - Всё будет ништяк!!!
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Степан Графский
Степан Графский
Жартенко Екатерина, Узколобая? Тебе надо перечислить все профессии чернорабочих, чтоб до тебя , тупой хохлухи, дошло?)) Плоско мыслишь, селянка) " Уборщицы" как и британские учёные,которых никто не видит, но они есть)))
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Tinin Alex, конечно, лишнехромосомному можно маразм простить. В Англии пашут поляки уборщицами и получают приличные деньги... а украинцы в Польше... и еще в расеи несколько миллионов украинцев.... Блин, не знала что в этих странах столько уборщиц нужно. Ну ладно Польша и Британия. А почему вы не выгоните украинских "уборщиц" из росии? Они же ни фига не делают за "приличные" деньги. Росия как была засранной страной, так ею и осталась. Гоните нах украинцев из расеи.
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Koslovsky Olga
Koslovsky Olga
Естественно, учитывая вскрытое вмешательство РФ, вброшенные со стороны рф деньги и усилия
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