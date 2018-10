Хотят остаться в ЕС? Британию накрыл масштабный митинг против Brexit: впечатляющие фото и видео

В субботу, 20 октября, в Лондоне прошла масштабная акция с требованием о проведении повторного референдума по Brexit и выходу страны с ЕС.

По оценкам организаторов (сообщества People's Vote), в протесте приняли участие около 700 тысяч человек, сообщает BBC. Такая цифра делает его крупнейшим в Великобритании после демонстрации против войны в Ираке в 2003 году.

Активисты заявляют, что с момента последнего голосования за Brexit позиция многих британцев изменилась. В частности, общественности стало известно о фактах финансовых потерь граждан из-за процесса "разрыва" с Евросоюзом.

Отмечается, что акцию поддерживают депутаты всех крупнейших партий британского парламента.

Мэр города Садик Хан отметил, что на марше, на котором из разных уголков страны собрались люди разного возраста, веры, расы и пола, присутствовала невероятная атмосфера.

Так, в центр Лондона перед началом акции прибыло около 150 автобусов с жителями отдаленных уголков Соединенного Королевства.

Now in Trafalgar Sq and it is packed heading down into Whitehall #FinalSay pic.twitter.com/PeKIC43B3R

Incredible atmosphere on today's @peoplesvote_uk march - with people from every corner of our country, every age, faith, race gender and background coming together to demand the British people get the final say on Brexit #PeoplesVote 🇪🇺 pic.twitter.com/z1x4PhEZBF