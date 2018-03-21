"Хотели бы другого президента России": в ЕС заговорили о двойном подходе к Москве

Европа должна найти двойной подход к России – выразить открытость по отношению к людям и критиковать действия президента РФ Владимира Путина из-за его агрессии в Украине.

При этом в Европе хотели бы видеть другого президента России, но его нет, заявил Президент Международного института мира, экс-депутат Европейского парламента от Социал-демократической партии Австрии Ганс Свобода, передает "Апостроф".

"Мы не видим, чтобы можно было рассчитывать на изменение позиции России в ближайшем будущем. Тем не менее, я думаю, мы должны высказывать свою критику, говорить, что то, что Россия делает на Востоке Украины, неприемлемо. Но мы должны искать каналы диалога по крайней мере с частью гражданского общества, экспертами и гражданами. Должно быть понятно, что мы не против России как страны или нации, но очень критически настроены к политике Владимира Путина", - отметил он.

Европолитикам, по его мнению, нужно думать о будущем общего европейского пространства безопасности.

"Как мы видим в случае Украины, мир и безопасность без России, к сожалению, невозможны. Сейчас это невозможно и с Россией, но ради будущих времен нужно думать о системе, где демократия и свобода выбора будут во всей европейской системе безопасности. Это видение не должно быть потеряно только из-за того, что сейчас мы имеем серьезный конфликт с Россией", - подчеркнул Ганс Свобода.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США разоблачили разрушительный план Путина.