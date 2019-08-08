"Хоть застрелите..." В сеть попала стенограмма переговоров с Атамбаевым

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, новый штурм резиденции которого произошел 8 августа, согласился сдаться силовикам в ответ на обещание не трогать его сторонников.
Стенограмму переговоров, которые вел замминистра МВД Курсан Асанов, опубликовал Telegram-канал "Протесты в мире" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Так, Асанов пообещал экс-главе государства "не трогать" его сторонников и не стрелять.
Переговоры Курсана Асанова и Алмазбека Атамбаева
Коллаж
"Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное", —ответил ему на это Атамбаев.
После заверений Асанова в том, что сторонники Атамбаева не пострадают, бывший президент согласился впустить в дом спецназ.
Скриншот
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, 7 августа в кыргызстанском селе Кой-Таш спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений.
Возле его резиденции в Кой-Таш, куда прибыл отряд спецназа для штурма здания, развязалась стрельба, в результате чего были ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один спецназовец погиб. Атамбаев признался, что сам стрелял в сторону силовиков. По его словам, он не хотел попасть в людей.
8 августа в ходе нового штурма резиденции политик сдался силовикам, после чего начался силовой разгон участников противостояния.
Бывшего главу государства обвиняют в коррупционных деяниях, узурпации власти, фальсификации документов и других незаконных действиях. Если суд докажет его вину, Атамбаеву грозит пожизненный срок. Подробнее о том, кем является экс-президент Киргизии и что сейчас происходит в стране, читайте тут.
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