''Хочешь работать – кричи "Слава Украине!" На росТВ выдали новую ложь о Киеве

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов выдал фейк о том, что в Киеве и во всей Украине после Революции Достоинства якобы начали переделывать всех людей в националистов.

Для подтверждения своей теории он поделился историей якобы произошедшей лично с ним. Нелепые выдумки об Украине он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дмитрий Куликов Скриншот видео

"Я как раз был в Киеве, стоял в обменном пункте в банке. Это было на второй день, когда Янукович уехал из Киева. Заходит человек в банк и говорит: "Слава Украине!". Ну я стоял, еще один посетитель, операционистки. Они молчат. Он по-украински сказал: "Перевоспитаем!", с идиоматическими выражениями. Вот они занимаются перевоспитанием. И ты хочешь работать — кричи "Слава Украине!". Не будешь кричать — не будешь работать", — высказался Куликов.

Дмитрий Куликов РИА "Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Куликов нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта.

Ранее он едко высказался об истории украинцев, нелепо пошутив о том, что они были предками обезьян, от которых уже произошли все остальные люди.

Также пропагандист заявил, что в обозримом будущем к временно оккупированной части Донбасса якобы присоединятся и другие регионы Украины.

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