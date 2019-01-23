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''Хочешь работать – кричи "Слава Украине!" На росТВ выдали новую ложь о Киеве

2.5тЧитать материал на украинском

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов выдал фейк о том, что в Киеве и во всей Украине после Революции Достоинства якобы начали переделывать всех людей в националистов.

Для подтверждения своей теории он поделился историей якобы произошедшей лично с ним. Нелепые выдумки об Украине он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

Скриншот видео

"Я как раз был в Киеве, стоял в обменном пункте в банке. Это было на второй день, когда Янукович уехал из Киева. Заходит человек в банк и говорит: "Слава Украине!". Ну я стоял, еще один посетитель, операционистки. Они молчат. Он по-украински сказал: "Перевоспитаем!", с идиоматическими выражениями. Вот они занимаются перевоспитанием. И ты хочешь работать — кричи "Слава Украине!". Не будешь кричать — не будешь работать", — высказался Куликов.

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Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

РИА "Новости"

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
мдааааа ....этот долбоёб переплюнул всех разом взятых долбоёбов вместе с жириновским.Это что же в голове у него раз такую ахинею несёт....
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ну что за нелепый фейк, что в ВСУ теперь обязательно приветствие «Слава Україні»? чи правда?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Безбожно жарким выдался июль, И звёзды не оставили нам шанса, Когда толпа, не опасаясь пуль, Зашлась в безумном крике Vive la France! Наши люди умирали на майдане от пуль со словами "Слава Украине!" и заставлять разного рода подонков опошлять этот призыв, мы не будем! Но очень скоро тысячи молодых пацанов в россии выйдет на улицу с призывом "Вперед Россия!" и сметет всех этих подонков как мусор. Вот тогда "Слава Украине" и "Вперед Россия" вы твари услышите в полный голос!
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