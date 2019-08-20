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"Хитрый лис!" Путина высмеяли за странный комплимент жене Макрона

2.8т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин во время официального визита во Францию сделал необычный комплимент супруге французкого лидера Эммануэля Макрона Бриджит, похвалив ее за "шикарный цвет лица".

Соответствующее видео их встречи в Марселе 19 августа распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Макрон сказал, что его жена оставит президентов, пока они поработают. Путин, глядя на первую леди Франции, отметил: "У вас такой цвет лица шикарный!" После этого лидер РФ вручил ей букет цветов.

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Владимир Путин на встрече с Макронами в Марселе

Владимир Путин на встрече с Макронами в Марселе

"Спасибо! Вам надо остаться подольше", – отреагировала супруга французкого президента.

Путин сделал странный комплимент жене Макрона

Путин сделал странный комплимент жене Макрона

Путин похвалил "шикарный цвет лица" жены Макрона

Путин похвалил "шикарный цвет лица" жены Макрона

Пользователи не оценили комплимент Путина. "Хитрый лис! Ублажил старушку, тональный крем не в счет", "Овечке Волк сказал:- Овца! У вас прекрасный цвет лица! Ах, если хвалит Волк Овечку, Не верь ни одному словечку!", "Джентльмен никогда не забудет напомнить даме о её преклонном возрасте", – написали в комментариях.

"Хитрый лис!" Путина высмеяли за странный комплимент жене Макрона
"Хитрый лис!" Путина высмеяли за странный комплимент жене Макрона
"Хитрый лис!" Путина высмеяли за странный комплимент жене Макрона

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с Путиным Макрон случайно сделал своей жене больно перед Путиным – он взял ее под руку, которую первая леди Франции перед этим вывихнула.

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Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон Бриджит Макрон
Место
Франция
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Махно Володимир
Махно Володимир
какой же путин лох! решил от своих местных русских алкоголичек, переметнутся к французской бабе??? жалкий карлик!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Махно Володимир, Ушлёпок свинонавозный, тебе видимо даже свинарки отказывают.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Путин -бог вислоухих .
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Семёнов Александр, вислоухий,путен твой бог?
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