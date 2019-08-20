"Хитрый лис!" Путина высмеяли за странный комплимент жене Макрона

Президент России Владимир Путин во время официального визита во Францию сделал необычный комплимент супруге французкого лидера Эммануэля Макрона Бриджит, похвалив ее за "шикарный цвет лица".

Соответствующее видео их встречи в Марселе 19 августа распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Макрон сказал, что его жена оставит президентов, пока они поработают. Путин, глядя на первую леди Франции, отметил: "У вас такой цвет лица шикарный!" После этого лидер РФ вручил ей букет цветов.

Владимир Путин на встрече с Макронами в Марселе

"Спасибо! Вам надо остаться подольше", – отреагировала супруга французкого президента.

Путин сделал странный комплимент жене Макрона

Путин похвалил "шикарный цвет лица" жены Макрона

Пользователи не оценили комплимент Путина. "Хитрый лис! Ублажил старушку, тональный крем не в счет", "Овечке Волк сказал:- Овца! У вас прекрасный цвет лица! Ах, если хвалит Волк Овечку, Не верь ни одному словечку!", "Джентльмен никогда не забудет напомнить даме о её преклонном возрасте", – написали в комментариях.

Владимир Путин сделал неожиданный комплимент Брижит Макрон на встрече с ее супругом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/lEmOdnoxho — ТАСС (@tass_agency) August 20, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с Путиным Макрон случайно сделал своей жене больно перед Путиным – он взял ее под руку, которую первая леди Франции перед этим вывихнула.

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