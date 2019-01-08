Хакерский скандал в Германии: в краже данных Меркель увидели ''русский след''

Скандал с поимкой в Германии хакера, укравшего личные данные канцлера Ангелы Меркель и влиятельных немецких политиков, вызывает множество вопросов и не исключает "русского следа".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Прокопенко. По его словам, 20-летний хакер "или сам нашел эту информацию, или ему ее дали".

"Он бы мог случайно достать (данные о немецких политиках – ред.), но тогда бы их не начал выкладывать на свой Twitter, в котором менее десяти подписчиков... Если хочешь славы, можно было выложить где-то в публичном месте и уведомить газеты и телевидение, широкие массы. А он просто выложил, и почти месяц ничего не происходило, пока кто-то случайно не заметил. Якобы какая-то радиостанция случайно нашла эти твиты, хотя понятно, что очень редко радиостанции подписываются на пользователей, у которых по 8 подписчиков. Это очень странно", – объяснил эксперт.

Прокопенко отметил, что большинство информации о скандале распространяется из русскоязычной части интернета: "Из нее начинается этот взрыв. Только потом подключаются англоязычные СМИ и даже немецкая большая пресса".

По его словам, публикация данных политиков – "довольно неприятный удар по ним персонально".

"Там выборочно не по всем партиям Бундестага выложена информация. Это сигнал немецкому истеблишменту, что какая-то информация захвачена и, возможно, будет использоваться для шантажа", – подчеркнул киберэксперт.

"Следствие идет. Компьютер уничтожен, но это не значит, что с другой стороны не остались дополнительные следы. Место, откуда информация вытаскивалась, тоже оставило следы. По ним будут идти. Был найден этот парень, а теперь следствие пойдет за заказчиками", – добавил Прокопенко.

Ангела Меркель prm.ua

Новости Путинские хакеры выкрали в ЕС важный документ об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разоблачили группу хакеров, имеющих связи с правительством России, которые под видом сотрудников Госдепа рассылали письма с вирусами в другие американские государственные органы.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.