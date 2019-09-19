Грядет новая война? Киргизия и Таджикистан устроили кровавую стычку: что произошло

Перестрелка на кыргызско-таджикской границе 16 сентября, в ходе которой погибли по меньшей мере три таджикских и один киргизский пограничники, выглядит как начало полномасштабной войны.

Об этом говорится в материале российского издания "Известия". Отмечается, что бой завязался около погранзаставы в Баткенской области Киргизии, поблизости от таджикского эксклава Ворух.

Известно, что перестрелка длилась несколько часов. С таджикской стороны погибли подполковник и двое рядовых, 12 человек пострадали. С киргизской стороны погиб боец спецназа, еще 13 человек получили ранения, один из них находится в коме.

"Бишкек и Душанбе называют разные причины конфликта. По данным таджикской стороны, соседи без согласования начали возводить контрольно-пропускной пункт. Якобы киргизы "притащили четыре пулемета и контейнер". Бишкек же обвинил представителей сопредельного государства в строительстве некоего военного объекта", – пишут журналисты.

17 сентября на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел" прошла встреча премьер-министров двух стран. Они высказались за активизацию работы по делимитации и демаркации границы.

Иллюстрация Tengrinews

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев предположил причину конфликта:

"Регион является очень важным транзитным пунктом для нескольких потоков контрабанды. Через киргизскую территорию реэкспортируются китайские товары и российские горюче-смазочные материалы. Через Таджикистан в Киргизию идет один из крупных потоков афганского наркотрафика. Контрабанда является, наверное, главной отраслью экономики региона. Государственные структуры с обеих сторон коррумпированы. Им и не выгодно устанавливать порядок на границе".

При этом директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов полагает, что полномасштабное столкновение Киргизии и Таджикистана возможно. По его словам, многое зависит от первых лиц обеих стран.

Отметим, кыргызско-таджикский участок государственной границы не в первый раз становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран.

Как писал OBOZREVATEL:

7 августа в кыргызстанском селе Кой-Таш спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений.

Возле его резиденции, куда прибыл отряд спецназа для штурма здания, развязалась стрельба, в результате чего были ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один спецназовец погиб. Атамбаев признался, что сам стрелял в сторону силовиков. По его словам, он не хотел попасть в людей.

В результате мужчина сдался властям. Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа.

Бывшего главу государства обвиняют в коррупционных деяниях, узурпации власти, фальсификации документов и других незаконных действиях. Если суд докажет его вину, Атамбаеву грозит пожизненный срок. Подробнее о том, кем является экс-президент Киргизии и что сейчас происходит в стране, читайте тут.

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