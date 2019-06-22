Грузию накрыла новая волна протестов против России: озвучены требования активистов

В центре Тбилиси (Грузия) у здания парламента 22 июня началась очередная, третья по счету, масштабная протестная акция.

Об этом сообщает "Грузия Онлайн". Отмечается,что на проспекте Руставели собрались члены "Национального движения" Заал Удумашвили, Ираклий Надирадзе, лидеры "Европейской Грузии" Гиги Угулава, Гига Бокерия и другие оппозиционные депутаты. Всего на акции присутствуют несколько тысяч человек (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Перед участниками митинга выступила спикер акции Миша Мшвилдадзе. По ее словам, требования к власти неизменны: задержанные должны быть освобождены до конца дня.

Митинг в Грузии 22 июня Telegram-канал "Протесты в мире"

Митинг в Грузии 22 июня Telegram-канал "Протесты в мире"

Активисты также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми во время протестов.

Юристы, выступающие на митинге, отметили, что судебные процессы над задержанными проходили "по конвейерному правилу" – без рассмотрения доказательств и с нарушением права на защиту. Большинству из задержанных присудили административное заключение на срок до 15 суток.

Митинг в Грузии 22 июня Telegram-канал "Протесты в мире"

Митинг в Грузии 22 июня Telegram-канал "Протесты в мире"

Журналисты отмечают, что из 305 задержанных демонстрантов к административному заключению приговорили 121 человека, а в отношении остальных был установлен административный штраф или словесное замечание.

Кроме того, протестующие выступили за проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

Митинг в Грузии 22 июня Telegram-канал "Протесты в мире"

Напомним:

В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

В частности, продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly в ходе протестов в спину попала резиновая пуля, момент попал на видео.

Как писал OBOZREVATEL, во время акции в Тбилиси оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.

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